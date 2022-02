To, že o dálnici D7 nebyla zmínka v programovém prohlášení vládnoucí koalice, označil za nešťastné. „D7 bohužel z textu, který se zveřejnil, vypadla, protože se zkracoval. Dálnice D7 ale patří mezi priority koalice, sám jsem byl v expertním týmu, který dokument připravoval,“ ubezpečil. „Není pochyb o tom, že dálnice D7 je naprosto nezbytná,“ dodal.

Ředitel ŘSD: Po celé dálnici D7 bychom se měli svézt v roce 2027 nebo 2028

Dálnice D7 v plánované délce 80 kilometrů je hotová z více než poloviny. Řidičům slouží necelých padesát kilometrů. V současné době se staví šestikilometrový úsek u Loun, s jehož zprovozněním se počítá v příštím roce. Během letošního jara se mají rozjet práce na navazujícím, čtyři a půl kilometru dlouhém úseku ve směru na Prahu u Chlumčan. Za dva roky tak bude dálnice vyjma úseku u Postoloprt v Ústeckém kraji hotová.

„Co se týká Středočeského kraje, tam připravujeme tři úseky v celkové délce přes šestnáct kilometrů. Máme na ně územní rozhodnutí, na všech probíhá majetkoprávní příprava. Jakmile se nám podaří ji dokončit a získat potřebná povolení, chtěli bychom začít stavět. V tuto chvíli předpokládáme, že by to mělo být v letech 2023 a 2024. Takže v letech 2025, 2026 by měla být středočeská část dálnice D7 hotová,“ sdělil nedávno generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Řidiči se dočkají dalšího úseku dálnice D6, za pár týdnů se začne stavět

Podle něj by měla být celá D7 hotová v roce 2027 nebo 2028. Poslední bude chybět úsek u zmíněných Postoloprt. „Tam máme v přípravě největší komplikace. Řešil se přesun fotbalového hřiště, pak ochrana území před povodněmi na Ohři a Chomutovce. Pro rozšíření obchvatu Postoloprt musíme znovu získat územní rozhodnutí, což nás velmi zbrzdilo. Proto předpokládáme zahájení stavby až v roce 2025,“ řekl.

Ve zmíněném programovém prohlášení vládní koalice naopak nechybí druhá dálnice procházející okresem Louny, karlovarská D6. I ta by podle současných termínů měla být hotová v roce 2028, letos se na ní mají začít stavět tři úseky v celkové délce přes dvacet kilometrů mezi Krušovicemi na Rakovnicku a jesenickou křižovatkou na jihu Ústeckého kraje.