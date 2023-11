Zhruba tři čtvrtě milionu cyklistů využije každý rok služeb Českých drah a vlakem vyjede i se svým kolem na oblíbené místo. Dopravce vyhodnotil, která to v rámci České republiky jsou.

Ilustrační foto | Foto: se svolením Českých drah

Dopravce České dráhy vyhodnotil v právě končící turistické sezoně, jaké vlaky lidé nejvíc využívají k dopravě za cyklistickými zážitky. Pochopitelně jsou to ty, mířící do oblastí kvalitních cyklostezek nebo do pro cyklisty přívětivých prázdninových destinací.

Specializovaný přepravní průzkum zaměřený na cestování s jízdními koly provedly České dráhy (ČD) letos o prázdninách. „Během jednoho a půl týdne na přelomu července a srpna jsme přepravili zhruba 55 tisíc cyklistů. Největší zájem o cestování s kolem trvale sledujeme v pražské aglomeraci. V Praze a ve Středočeském kraji nastupuje víc jak třetina všech cyklistů. Za nimi následují Jihomoravský a Jihočeský kraj, které se společně podílejí na přepravě jízdních kol zhruba z pětiny,“ uvedl Jiří Ješeta, člen představenstva ČD a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu.

Jak se ukázalo, počet cyklistů ve vozech je nyní zhruba stejný jako před začátkem pandemie onemocnění covid-19. Jde o přibližně 750 tisíc lidí ročně.

Co tedy průzkum zjistil? „Na sčítání velmi dobře vidíme, které tratě vedou podél oblíbených a kvalitních cyklostezek nebo do cyklistických prázdninových regionů. Nejvíc kol jsme v době sčítání vozili na tratích podél Berounky, Labe, Vltavy, Ohře, Svitavy, Moravy, Dyje nebo do oblasti Beskyd. Jednotlivé velmi dobře obsazené spoje mířily do Kořenova a Harrachova na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Během týdenního sčítání jsme zaznamenali více než tisíc přepravených kol na 25 tratích v různých místech republiky,“ vyjmenoval konkrétní příklady Jiří Ješeta.

Na severu je oblíbená Krušnohorská magistrála



Krušnohorská magistrála v zimě slouží běžkařům, v létě cyklistům a turistům. Měří celkem 242 kilometrů a napojuje se na ni řada stezek a cest. Začíná v Chebu u vodní nádrže Skalka a vede například přes Františkovy Lázně, Bublavu, Boží Dar, Měděnec, vodní nádrže Přísečnice a Fláje, Cínovec a Krásný Les a končí na Sněžníku na Děčínsku. Je typická krásnou přírodou, množstvím zajímavostí i výhledů do krajiny.

Mezi nejvytíženější tratě patří železnice vycházející z Prahy ve směru Kolín, Benešov u Prahy, Beroun, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem a také Posázavský pacifik. „Další oblíbené tratě vycházejí z Brna a směřují do údolí Svitavy (Blansko) a Svratky (Tišnov) a také pod Pálavu a na Břeclavsko. Na severu je oblíbená trať Opava – Ostrava – Český Těšín a tratě z Ostravy směřující do Beskyd. Na východě Čech využívají cyklisté nejvíc spojení Pardubic, Hradce Králové a Jaroměře, v Jihočeském kraji trať z Veselí nad Lužnicí do Třeboně a Českých Velenic a na západě republiky trať Cheb – Karlovy Vary. Tam jezdí oblíbený sezonní spoj Cyklo Ohře,“ doplnil mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

Vytížení tratí v době sčítání kopírují také cyklisty nejvíce obsazené spoje, které obsluhují uvedené tratě. Mezi výjimky, které se dostaly mezi cyklisty nejoblíbenější osobní vlaky, patří také několik spojů Liberec – Tanvald – Harrachov – Szklarska Poręba a dopolední spěšný vlak z Hradce Králové do Letohradu.

V dálkové dopravě patří mezi oblíbené spoje Moravan, Slovácký expres, Berounka, Svitava a Silva Nortica s Lužnicí. Z mezinárodních spojů pak vlaky Jižní expres a Vindobona do Rakouska do blízkosti Dunajské cyklostezky.

Poptávku po přepravě jízdních kol v jednotlivých regionech a na konkrétních tratích podstatně ovlivňuje řada faktorů. Například hustota osídlení, rozvoj cyklistické infrastruktury, obliba výletních a prázdninových míst nebo rozsah dopravy zajišťovaný dopravcem v příslušném kraji.

České dráhy přepravují jízdní kola celoročně ve všech spojích.

„Národní dopravce neustále rozšiřuje a vylepšuje své služby pro cyklisty. Moderní vlaky jsou proto vybaveny velkými prostory pro uložení jízdních kol. Například moderní soupravy ComfortJet pro dálkové spoje nabídnou místo pro přepravu až 12 jízdních kol, což je skoro dvojnásobek oproti railjetům a o polovinu více míst než je nyní ve spojích Berliner. Další novinkou v moderních vozidlech je možnost dobíjet během cesty baterie elektrokol,“ uzavřel mluvčí Šťáhlavský.