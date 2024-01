Zatímco v Karlovarském kraji je cyklostezka Ohře z velké části hotová, v Ústeckém se o ní dá hovořit jen v případě úseků mezi Kláštercem a Kadaní a několika kratších v Kadani a Žatci. Někde cyklisté využívají místní cesty, ale jsou části, kde musí jet po frekventovaných silnicích. Například u Nechranické přehrady poblíž Kadaně, mezi Žatcem a Trnovany nebo u Doksan na Litoměřicku. To by se mělo během pár let změnit.