Zatímco v Karlovarském kraji je cyklostezka Ohře z velké části hotová, v Ústeckém se o ní dá hovořit jen v případě úseků mezi Kláštercem a Kadaní a několika kratších v Kadani a Žatci. Někde cyklisté využívají místní cesty, ale jsou úseky, kde musí jet po frekventovaných silnicích. Například u Nechranické přehrady, u Žatce nebo Doksan.

„Cyklostezku Ohře kraj zařadil mezi páteřní cyklotrasy už v roce 2005, ale až teď naplno rozjíždíme přípravy na vybudování všech devíti úseků od Litoměřic až po Černýš u Perštejna. Naše krajská koalice má cyklostezku Ohře mezi svými prioritami, takže jsme práce na její přípravě oproti minulým volebním obdobím podstatně zintenzivnili,“ vysvětlil krajský radní pro regionální rozvoj a venkov Michal Kučera. „Přípravy jsou komplikovanější než u cyklostezky Labe, a to hlavně kvůli složitým pozemkovým vztahům. Nastavili jsme projektový management tak, abychom ve spolupráci s obcemi překonali všechny možné obtíže,“ dodal Kučera.

Podle jeho slov by chtěl Ústecký kraj začít stavět cyklostezku v příštím roce. „Nejdále jsou v přípravě úseky Litoměřice – Bohušovice nad Ohří a Libočany – Přívlaky na Žatecku,“ sdělil.

Kompletní dokončení cyklostezky je v plánu do roku 2030. „Věřím, že se nám to podaří zkrátit. V okamžiku, kdy propojíme jednotlivé úseky, tak se dá s trochou nadsázky říct, že dojedeme na kole od pramenů Ohře až k moři,“ popsal Kučera.

Stavbu Ústecký kraj rozdělil do devíti úseků. „Cyklostezka Ohře je komplexní projekt a všechny úseky jsou významné. Z pohledu bezpečnosti cyklistů je nutné prioritně vyřešit úsek Louny – Březno, kde teď musí cyklisté překonat rizikové křížení cyklostezky se silnicí první třídy Most – Louny, a dále úsek Rokle – Poláky – Malé Krhovice u Nechranic, kde trasa vede po silnici druhé třídy Žatec – Kadaň,“ popsal.

Povrch stezky bude různorodý, počítá se s mlatovým, asfaltovým i dlážděným. Závislé to bude také na ochraně přírody, kterou bude cyklostezka procházet. „Obecně lze říct, že cyklostezka Ohře bude svým charakterem pestřejší než její labská sestra,“ řekl Kučera.

V místech, kde se cyklostezka stavět nebude, se předpokládá využití účelových, místních a dalších komunikací, kde je minimální provoz aut. Pak půjde o cyklotrasu. Počítá se s tím například mezi Trnovany u Žatce a Březnem u Loun.

Ač je budování cyklostezky Ohře jako celku projektem Ústeckého kraje, někde se města a obce ujaly stavby na svém katastru, aby se urychlila. Zapojilo se také Březno na Chomutovsku. Obec připravila stavbu přibližně kilometrového úseku na svém katastru mezi Přívlaky na Žatecku a Strannou na Chomutovsku. „Stavět by se mělo začít během měsíce, cyklotrasa povede v trase současné cesty, její povrch bude asfaltový,“ sdělil starosta Března Zdeněk Valenta s tím, že práce mají skončit do letních prázdnin.



Do výstavby se zapojil také Žatec, ve městě v minulých letech vyrostly tři úseky cyklostezky. Další město připravuje. „V příštím roce bychom chtěli stavět dvoukilometrový úsek cyklostezky od okraje Žatce směrem na Nechranice,“ řekl místostarosta Radim Laibl. Radnice připravuje také úseky na opačném konci města směrem na Trnovany.

Plánované úseky cyklostezky Ohře

– úsek 1 Litoměřice – Bohušovice nad Ohří

– úsek 2 Kostelec nad Ohří

– úsek 3 Horka u Libochovic – Levousy

– úsek 4 Louny

– úsek 5 Louny – Březno

– úsek 6 Libočany – Přívlaky

– úsek 7 Rokle – Chbany

– úsek 8 Rokle – Želina

– úsek 9 Klášterec nad Ohří – Černýš