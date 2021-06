Cyklostezku mezi Prunéřovem a obcí Černovice sjíždějí cyklisté už třetím rokem. Vznikla tehdy jako bezpečná cesta do práce, aby lidé neriskovali zdraví jízdou po silnici I/13, a zároveň jako unikátní výletní trasa, která nabízí výhled do dobývacího prostoru, na elektrárnu i klidná zákoutí rekultivované krajiny. V hladkém asfaltovém povrchu stezky ale vznikají pukliny a bortí se krajnice. Nejvíc pracuje v části procházející Černovicemi.

„Cyklostezka, která vznikla v rámci Dobrovolného svazku Cyklostezka Prunéřov – Černovice, se u nás bohužel trhá. Byly tam praskliny široké až pět centimetrů a skoro stejně tak hluboké, do kterých kdyby zajel cyklista, spadl by. Mohlo by to být životu nebezpečné,“ shrnula problém starostka Černovic Zdeňka Peroutková. Obci tak nezbylo než spáry zasypávat štěrkem, a jakmile to počasí umožnilo, vyspravit je dávkou asfaltu.

Trhliny řeší i Spořice, a to v prostoru zaniklých Krbic. „První se objevily už po roce provozu, i když ne v takové míře jako v Černovicích,“ zmínil starosta Roman Brand. „Spáry zaléváme asfaltem a takzvaně je zapékáme infračerveným světlem, aby se materiál spojil,“ doplnil. Tyto práce tam probíhaly i v pondělí. Obec dodatečné zásahy stály desítky tisíc.

Méně se cyklostezka trhá v katastru Málkova a Kadaně, i když i tam se místy vyskytují problematická místa. „Když projíždíte Zásadou u Kadaně, krajnice tam jde prudce dolů. Je tam nepříjemný zlom,“ popsal Michal Miltner z Černovic, který se vydal s dcerkou na první jarní cyklovýlet do Kadaně a zpět. „Jezdívali jsme tudy často, takže vidím, že po zimě je stav zase o něco horší. Není to tak, že by se člověk na kole přizabil, ale určitě si musí dávat pozor,“ zhodnotil.

Stezku pro cyklisty, inline bruslaře a pěší nechalo vybudovat celkem pět obcí: Černovice, Spořice, Místo, Málkov a Kadaň, která vše zastřešila. Celkové náklady dosáhly 42 milionů korun, získané dotace odlehčily o 27 milionů. Zbytek si obce rozpočítaly podle počtu kilometrů stezky ve svém katastru. Projekt zpracovala šachta.

Práce není možné reklamovat. Dodavatelská firma se totiž neodchýlila od projektové dokumentace, která mimo jiné stála i na geologickém průzkumu zadavatele. Ten ale podle dnešních poznatků nešel dost hluboko. „Nechali jsme si následně udělat studii. Stezka je v této části na výsypkách, kde je poměrně silná vrstva jílovitého podloží. Problém je, že když je sucho, jako to bylo v posledních letech, jíl vysychá a podloží pracuje a praská,“ vysvětlil starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

Svazek obcí, který se na industriální cyklostezce podílel, dostal návrh řešení. Ten je ale obtížně proveditelný. „Mohli bychom vrchní část odhrnout do hloubky tří metrů a předělat. Bylo by to ale za strašné peníze. Proto jsme se raději domluvili, že budeme stezku průběžně opravovat,“ vysvětlil.

Na základě těchto zkušeností Kadaň na výsypkách volí pro další cykloúseky jiný než asfaltový povrch. Ten sice nebude sjízdný i pro inline bruslaře, podstatné ale je, že se nebude trhat. „Právě pracujeme na čtyřkilometrovém úseku cyklostezky Tušimice – Prunéřov, který bude mít makadamový povrch,“ potvrdil starosta Kulhánek.

Cyklostezka Černovice – Prunéřov je silně využívaná rodinami a sportovci. V budoucnu na ni mohou navázat trasy dále na Mostecko a další úseky kolem šachty.