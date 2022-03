„Využívám cyklopůjčovny často. Nemusím se o nic starat. V autě mám o mnoho víc místa, nemusím složitě převážet kolo. Dostanu ho vždy zkontrolované, v dobrém stavu. Projedu se a zase ho vrátím. U nás v kraji jsem si půjčoval kolo v Děčíně, v Ústí a Lovosicích. Vyrážím totiž rád na toulky na kole kolem Labe, tam to mám hodně rád,“ pochvaluje si Lukáš Pokorný ze Žatce.

Podobně vidí výhody cyklopůjčoven Marek Mikeska z Mostu. „Jen nasednu a jedu, nic neřeším. Už jich je teď poměrně dost, nemusím s sebou tahat svoje kolo. Hlavně je využívám, když jedu někam dál na kratší čas, kdy se mi nevyplatí vozit moje.“ V kraji prý má zkušenosti s půjčovnou v Děčíně, využívá je ale při cestách po celé republice.

Že je o výpůjčky kol, elektrokol a koloběžek na výlety stále větší zájem potvrzují i samotné půjčovny. „I mimo sezonu se nám hlásí dost zákazníků. Půjčovali jsme i v prosinci,“ říká Martin Novotný z Active Point Děčín. Společnost provozuje půjčovny u děčínského kempu a na Labském nábřeží. S oteplením začne ta pravá cyklistická sezona. „Hlavní začíná teď v dubnu, zájem lidí je opravdu velký. Lidé se naučili půjčovny poměrně dost využívat,“ pokračuje Novotný. Průměrně tam za den v sezoně půjčí 10 strojů – kol, koloběžek či elektrokol. Při slunných dnech v létě je to ale mnohem více. „Hodně turistů si chce projet třeba Labskou cyklostezku a vítají, že když jedou třeba přes půl republiky, tak nemusí vozit svoje kola. Dostanou je servisovaná, půjčíme jim i další vybavení,“ dodal Novotný.

Zámky v kraji se chystají na otevření. Po dvou letech s akcemi bez omezení

„Každým rokem se zájem lidí o půjčování kol zvyšuje. Máme také elektrokola, o ty je nyní zájem největší. Půjčujeme místním i turistům,“ potvrzuje Lucie Zachařová z Turistického informačního centra v Kadani, kde se půjčovna 1. dubna po zimní pauze opět rozjede. Nabízí tam také dobíjení elektrokol, uschování zavazadel, seženete tam také helmu a další příslušenství. Letos kvůli zvýšenému zájmu přikoupili další dvě elektrokola, v rozšiřování chtějí pokračovat. Kolo vám tam půjčí na pár hodin, na den i na týden. „Doporučujeme lidem i zajímavé trasy, máme zpracovaných šest pěkných okruhů,“ prozradila Lucie Zachařová.

Několik půjčoven v kraji provozují České dráhy, nabídka poboček i strojů se neustále rozšiřuje. I oni letos zahájí provoz 1. dubna. Loni v Ústeckém kraji půjčovny Českých drah vydaly 492 kol. Letos se po rekonstrukci znovu otevře půjčovna na nádraží v Litoměřicích. Další pobočka je v nedalekých Lovosicích. V Rumburku je možné si kolo vyzvednout po předchozím objednání.

V Ústí nad Labem a v Děčíně půjčovna ČD poskytuje mimo běžných kol i elektrokola. „Od roku 2018 do loňska se počet výpůjček elektrokol zdvojnásobil. A počítáme, že zájem i nadále poroste,“ říká manažerka projektu ČD Bike Jana Rotreklová. V krajské metropoli jsou k dispozici i koloběžky.

Na tratě v Ústeckém kraji se se začátkem sezony vrací turistické vlaky

Kola si ve většině půjčoven můžete vybrat při svém příjezdu, ve všech funguje ale rovněž objednávkový systém. Dopředu můžete zavolat či poslat e-mail s případnými požadavky. Řada půjčoven funguje i mimo sezonu, domluvit se lze také telefonem nebo e-mailem.

Vytížené jsou půjčovny kol v Krásné Lípě a ve Vysoké Lípě nedaleko Jetřichovic, lidé tam často vyráží za krásami Českého Švýcarska. Bicykl si můžete vypůjčit v Litvínově v Chudeřické ulici, elektrokolo například v Mostě v Milu půjčovně v ulici K. H. Máchy. Další půjčovna kol je například v Chomutově v Blatenské ulici v prodejně King Bike.

Oblíbená je trasa z Kamenického Šenova do České Kamenice. V informačním centru na Panské skále si můžete půjčit koloběžku a užít si jízdu přes Polevsko a Kytlice do České Kamenice. Nebo se vydáte na půjčené koloběžce přes Horní a Dolní Prysk do Horní Kamenice a České Kamenice.

Prásk! Nejvíce střetů aut se zvěří je v Ústeckém kraji na Lounsku a Litoměřicku

Všechny půjčovny vyžadují vratné kauce za své stroje. Konkrétní poplatky se liší podle velikosti a druhu. V případě kol se nejčastěji kauce pohybují mezi 1 a 2 tisíci korunami za bicykl. Právě vyšší vratné kauce některým zájemcům vadí. Pokud vyrazí na výlet například čtyřčlenná rodina, už se kauce pohybuje se často v řádech vyšších tisíců.

Poplatky za samotné půjčení se také výrazně liší, záleží na tom, co si půjčujete a na jak dlouho. Rozlišená jsou dětská a dospělá kola, koloběžky i elektrokola. Za kolo pro dospělého dáte například v půjčovnách ČD na den 230 korun, na půl dne 190 korun. V Kadani zaplatíte do čtyř hodin 150 korun, za den 250 korun.