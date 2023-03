Žena, která v Mostě utrpěla po pádu z kola těžké zranění hlavy, když kličkovala mezi auty. Cyklista na Ústecku, jenž při výjezdu z lesní cesty zprudka najel do betonového sloupku a skončil s otřesem mozku v nemocnici. Podobně dopadl Chomutovan, když se chtěl v Bezručově údolí vyhnout střetu se psem a přelétl přes řídítka. Společné měli to, že vyjeli bez ochranné přilby.

Podle statistiky dopravní policie došlo loni v Ústeckém kraji k 36 nehodám s účastí cyklisty, z toho třicet bylo zraněno a jeden zemřel. „Speciální statistiku použití ochranných přileb nevedeme, nicméně podle odborného odhadu jde zhruba o polovinu případů, ve kterých nebyla použita,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

Podobně hovoří i zdravotničtí záchranáři, kteří každoročně zasahují u zhruba stovky případů. Tedy nejen u těch na silnici. „Začíná to ‚jen‘ rozbitou hlavou nebo boulí na čele, mohou tam být ale mnohem závažnější poranění,“ upozornil mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník.

„Velmi nebezpečná jsou krvácení do mozku. Některá se projeví hned, protože zraněnému vytéká krev z uší nebo z nosu, krvácení ale může být skryté. Dojít k němu může také sekundárně. Pacient si může čtrnáct dní po úrazu stěžovat na výraznou bolest hlavy nebo upadne do bezvědomí. Proto všem pacientům děláme CT. Pokud nevidíme bouli směrem ven, musíme vyloučit, že není ani směrem dovnitř, laicky řečeno,“ doplnil Voleník.

Způsobí si vážná zranění

K zvlášť závažným zraněním paradoxně často dochází při krátkých jízdách blízko domova. „Týká se to hlavně starších obyvatel – šedesát let a výše, kteří vezmou kolo, zajedou do vedlejší vesnice na nákup a pak do hospody na pivo,“ popsal Voleník. „Neuvědomují si, že by měli mít přilbu. Pak je někdo srazí, nebo sami nezvládnou jízdu na bicyklu a způsobí si vážná zranění,“ přiblížil záchranář.

Česká legislativa praví, že povinnost používat ochrannou přilbu na kole mají všichni mladší 18 let. Musí být dobře nasazená a řádně připevněná. Je na ostatních cyklistech, jestli ji budou využívat také.

Zásadně bez helmy vyjíždí například Martina Kadeřávková z Teplic. „Není povinná, tak mě nenapadlo si ji pořídit. Jízdu na kole mám ráda kvůli té svobodě a větru ve vlasech,“ vysvětlila padesátnice. „Navíc, když se podíváte na cyklistické národy, jako jsou Dáni a Holanďané, a jejich pohyb po městě, moc jich s přilbou neuvidíte,“ dodala.

Naopak bez helmy na kole nevyjíždí Jiří Dufek z Ústí nad Labem, který je přesvědčený, že ho ochránila před vážnějším zraněním. „Řekl bych, že se v náročnějším terénu umím pohybovat. Stalo se mi ale, že jsem jel úvozem, kde byly vyjeté stopy od traktoru, a vyflákal se tam,“ vylíčil čtyřicátník. „Měl jsem roztrženou ruku a nohu na stehně i na koleni. Do hlavy jsem se praštil taky, ale helma to jistila. Jinak bych dopadl hůř, cesta byla kamenitá,“ dodal.

Podle záchranářů by bylo vhodné, aby s přilbou vyjížděli všichni cyklisté a využívala se také při dalších sportech. „Z našeho pohledu je cyklistická helma důležitá, zachraňuje životy a mnohdy ochrání před fatálními následky,“ vzkázal jejich mluvčí Voleník. „Přimlouval bych se za to, aby se používala i skateboardu, inline bruslích a koloběžkách,“ doplnil.