Chomutov/ Z pětapadesáti kandidátů, kteří získali mandát krajského zastupitele, je devět z Chomutovska. Nejsilnější pozici má Jana Vaňhová z ČSSD.

Třiapadesátiletá Jana Vaňhová, náměstkyně chomutovské primátorky a místopředsedkyně strany, je druhá na kandidátce ČSSD. A protože ČSSD jasně zvítězila, má velkou šanci stát se náměstkyní hejtmana. Sama se k tomu zatím nechce vyjadřovat (viz článek zde), ale pozici k tomu má jasně danou. I kdyby se nestala náměstkyní, křeslo v radě by jí minout nemělo.

Kromě ní se do zastupitelstva dostali ještě další dva sociální demokraté z Chomutovska. Z devátého místa postoupil osmapadesátiletý chomutovský radní Petr Husák a z patnáctého také zastupitel adřívější místostarosta Chomutova Rudolf Kozák (44 let).

Za ODS se do krajského zastupitelstva dostali dva kandidáti z okresu. Prvním je současný krajský radní René Budjač (51 let), který byl na kandidátce čtvrtý, a druhým krajský zastupitel a chomutovský radní Jindřich Stádník (61 let), který byl na jedenáctém místě. Vzhledem k tomu, že většinusi v krajské radě zřejmě ohlídá ČSSD, Budjač podle všeho už své křeslo neobhájí.

Také komunisté mají dva zástupce z Chomutovska. Jaroslav Komínek (33 let), zastupitel a asistent senátora, se do zastupitelstva dostal ze třetího místa. Ze sedmého pak postoupil také Ladislav Drlý (54 let), chomutovský zastupitel aněkdejší senátor.

Za hnutí Severočeši.cz budou v krajském zastupitelstvu zasedat dva politici. Místostarosta Klášterce nad Ohří Stanislav Stehlík (48 let), ten kandidoval jako čtyřkaa čtyřiapadesátiletý starosta Křimova Zdeněk Vokatý, který byl na kandidátce pátý.

Fotografie všech zvolených kandidátů jsou v galerii.

Těsně unikl mandát jirkovskému starostovi Radku Štejnarovi, který kandidoval na 23. místěa ČSSD získala 22 křesel.Otta Hercík, kandidát za hnutí Severočeši.cz, jepotom druhý náhradník své strany. Sicekandidoval na devátém místě a Severočeši mají osm mandátů, ale jedním z nich je Jiří Zelenka, který byl původně padesátý, ale díky preferenčním hlasům přeskočil všechny před sebou.