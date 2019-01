Jirkov, Chomutov - Od nedělního odpoledne byli Jirkováci a mnozí Chomutováci bez tepla a teplé vody. Do zimy vstávali i v pondělí ráno. Došlo totiž k výpadku dodávky tepelné energie ze strany dodavatele společnosti ČEZ - Teplárenská. Odpoledne už byty zase proudilo teplo. Mimo provoz zůstaly jen čtyři výměníkové stanice pro ulice Kadaňská, Černý vrch, Alešova a Merkur. Tady se obyvatelé dočkali kolem 18. hodiny.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Bělka

"Děti se v neděli večer nemohly vykoupat, aby šly ráno do školy čisté. Musely se jen tak ´ošidit´ v umyvadle," vypráví paní Květa Prošková jak se náhlému výpadku přizpůsobila její rodina. Bydlí na chomutovské sídlišti Písečná. "Nešlo sice o tragédii, ale nepříjemné to bylo. Raději jsme také nevětrali, abychom si nevyháněli teplo z domu," dodala. Po práci už se mohla těšit domů, protože topení opět sálalo a z kouhoutku nešel už jen ledový čůrek vody.

Výpadek zavinila koroze potrubí

Porucha nastala v oblasti výškového domu Merkur v Chomutově, kde je uzlový bod soustavy. V neděli kolem třetí hodiny odpoledne unikly kvůli zkorodovanému potrubí stovky metrů krychlových vody. Proděravění přivodily solné roztoky po zimním posypu. Důsledkem poruchy nastal výpadek čerpací stanice ve zdroji tepla pro Chomutov a Jirkov – Elektrárně Prunéřov.

Problém nastal v tom, že se jedná prakticky o nejnižší místo v Chomutově, takže poměrně dlouho trvalo, než se vyteklá voda odčerpala. Po oddělení veškerého potrubí vstupujících do postiženého uzlu, bylo v 18 hodin zahájeno postupné doplňování a zprovozňování odstavených úseků pomocí zdroje teplárny Actherm.

Teplo měli nejdříve v centru Chomutova

V půl sedmé již tak byla obnovena dodávka tepla do středu Chomutova, nemocnice a dále na Zadní Vinohrady. Lidé, kteří žijí v blízkosti Severky a na Březenecké měli teplo ještě do půlnoci. V pondělí ráno byl pak doplněn úsek směrem k Jirkovu a po najetí dalšího kotle v teplárně Actherm byla obnovena dodávka tepla do dalších sídlišť v Chomutově a také do Jirkova.

Po vyčerpání vody z podzemních prostor byly ještě v neděli večer zahájeny výkopové práce v místě poruchy. Oprava pokračovala bez přerušení i v noci, takže v pondělních ranních hodinách bylo poškozené potrubí vyjmuto z topného kanálu. Zároveň byla zahájena montáž nového potrubí. Tepelný napáječ z Prunéřova byl uveden do provozu v pondělí kolem poledne a ve 12.45 hodin byly obnoveny i dodávky tepla z hlavního zdroje – elektrárny Prunéřov.

Někteří byli bez tepla až do večera



Nakonec zůstaly mimo provoz už jen čtyři výměníkové stanice pro oblast ulic Kadaňská, Černý vrch, Alešova a Merkur. Tam byla dodávka tepla obnovena až v devět hodin večer.

Na odstranění poruchy pracovalo 6 zaměstnanců ČEZ Teplárenská, a. s., a další 10 lidí z dodavatelské firmy BIS Czech. Celkové náklady se odhadují na 150 000 korun

Jak uvedl Petr Kreissl, výrobní ředitel ČEZ Teplárenská, a s., výše uvedenou závadu na potrubí nešlo předvídat.

„Ročně vynakládáme řádově desítky milionů korun na údržbu a diagnostiku rozvodů, která probíhají mimo topnou sezónu. Potrubí u Merkuru je přitom prakticky v nepřetržitém provozu, navíc se nachází pod komunikací a tudíž je těžko přístupné. V tomto případě to byla skrytá závada,“ řekl Petr Kreissl.

Na základě prováděné diagnostiky je podle něj tepelná síť v dobré kondici. Přesto však vzhledem k rozsahu a složitosti celé soustavy nelze lokální poruchu obdobného typu nikdy zcela vyloučit.