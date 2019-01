Chomutov - Náměstkyně chomutovské primátorky Jana Vaňhová má ideální pozici k tomu, aby se stala náměstkyní hejtmana. Na listině vítězné ČSSD je druhá, hned za lídrem a kandidátem na hejtmana Jaroslavem Foldynou.

Jana Vaňhová (ČSSD) | Foto: Deník

Když před čtyřmi lety ve volbách zvítězila ODS, obsadila nejen post hejtmana, ale také dvou náměstků. Letos to může dopadnout stejně, pouze v režii ČSSD.



Lídr sociálních demokratů Foldyna už prohlásil, že se pokusí sestavit radu kraje pouze z kandidátů ČSSD. Pokud by se to povedlo, měly by Vaňhová křeslo skoro jisté. Ale i kdyby se museli sociální demokraté o křesla dělit s nějakým koaličním partnerem, její jméno by mělo být první v pořadí.



„Ano, je nutné přemýšlet o obsazení postů. Nejen náměstků, ale i radních. K tomu budou ještě probíhat jednání,“ odpověděla Deníku v sobotu trochu vyhýbavě sama Vaňhová. Ani hypoteticky nechtěla myšlenku příliš rozebírat. „V tuto chvíli nemůžu říct, jestli bych takovou nabídku vzala. Nesešli jsme se jako klub zastupitelů ani v Chomutově ani na kraji. Je to otázka domluvy a teď je opravdu předčasné k tomu dávat nějaká jasná stanoviska.“



Chomutovsko by poprvé získalo tak podstatný post ve vedení kraje. Zatím nejvyšší post zastává René Budjač, který je současným radním.

Pokud by Vaňhová opravdu odešla na kraj, svůj post v Chomutově by pravděpodobně opustila. Chomutovští zastupitelé by tak museli zvolit nového náměstka, a to z řad ČSSD. O této možnosti už se samozřejmě spekuluje, nejčastěji se zmiňují jména dvou radních – Jana Mareše a Petra Husáka.