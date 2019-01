Jirkov - Od začátku října se Jirkov pyšní jakousi raritou. „Zaměstnává“ hlídače dětských hřišť, kteří jsou vybráni z řad jirkovských občanů. Každé současné dětské hřiště v Jirkově má vlastního strážce, který sleduje dění na hřišti. Pokud něco zvláštního uvidí, ihned volá strážníky. Město se tak snaží bojovat proti vandalům a chce snížit náklady vynaložené na opravu dětských hřišť. Opravy škod na jednom hřišti stojí totiž ročně třicet tři tisíc. Hlídač dostane od města měsíčně pět set korun.

Deník se ptal dvou hlídačů (hlídačky dětského hřiště Na Borku, paní Aleny, jejíž jméno redakce na její přání změnila, a Libora Klase, hlídače dětského hřiště v Krušnohorské ulici, proč se zrovna oni nabídli vykonávat tuto funkci, která může přinést i jisté problémy.



Proč jste se přihlásili nebo proč jste svolili, že právě vy budete hlídat dětské hřiště?



Alena: Kontaktovala mě městská policie, protože jsem na mateřské a mám hřiště pod okny. Navíc moje druhé dítě si tam chodí hrát.

Libor Klas: Přihlásil jsem se protože jsem kdysi dávno stál u zrodu hřiště v Krušnohorské a slíbil jsem, že se o něj postarám.



Už jste zasahovali při ochraně hřiště někdy dříve, o vlastní vůli?



Alena: Policii jsem přímo nevolala, ale do sporu jsem se už dostala.

Libor Klas: Ano, starám se totiž i o ten barák naproti a snažím se, aby to tu vypadalo k světu. Když se něco děje, volám strážníky.



Nemáte strach z toho, že někdo zjistí, že právě vy jste tím informátorem?



Alena: Strach jako takový asi ne. Na mateřské je nás tady víc, takže nikdo nemusí vědět, že jsem to já.

Libor: Děti mě už znají. Na ty normální stačí písknout, na ty ostatní pak volám měšťáky. Nemůžu se bát všeho.



Už jste během prvních čtrnácti dní museli zvednout sluchátko, nebo jinak zasahovat?



Alena: Ještě nemám podepsanou smlouvu a ani jsem ještě nemusela zasahovat.

Libor Klas: Za posledních čtrnáct dní jsem musel jen jednou písknout na děti, protože čůrali na plot. Protože se staráme už déle, tak není problém.



Dokážete si představit, že byste kromě předání informace strážníkům zasahovali i osobně?



Alena: Zasahujeme od té doby, co tu hřiště stojí. Děti- mládež to tady ničí, neváží si toho.

Libor Klas: Už jsem to i udělal. Když se něco děje, tak je chytneme, vynadáme jim a oni si to uklidí.



Myslíte si, že můžete hřiště před vandaly stoprocentně uchránit?



Alena: Stoprocentně ho neuchráníme, ani kdyby nás bylo pět. Nemůžu sedět u okna celý den. Jde spíš o večerní hodiny a o léto.

Libor Klas: Stoprocentně neuhlídáte nic. Když se začne hned, tak to pak ale jde.



Někteří lidé si myslí, že je to obdoba práskačství pro VB. Setkáváte se s tímto názorem? Co si o tom sami myslíte?



Alena: To jsem si říkala také. V rodiném kruhu jsme si z toho dělali srandu. Protože o tom moc lidí neví, tak jsem se s tím ještě nesetkala.

Libor Klas: Já chci aby si tam hrály moje děti. Je mi to jedno, když někdo něco podobného říká. Strčit hlavu do písku je blbost.