Chomutov - Chomutovská primátorka Ivana Řápková se hájí před občany. Dělá to neobvyklým způsobem, posílá jim osobní dopisy.

Primátorka Ivana Řápková. | Foto: Deník: Josef Dušek

A ne všem, ale jen těm, kteří podepsali protestní petici za její odstoupení. „Petici za odvolání vedení města považuji za velmi závažnou věc. Proto jsem se rozhodla na ni odpovědět lidem, kteří ji podepsali,“ uvedla Řápková. Podle ní psaní rozeslala třem tisícům Chomutovanů.

Využila jmen a adres, které musí být v každé petici uvedeny. Agendu zpracovával jeden z městských odborů, primátorka každý dopis vlastnoručně podepsala.

Jeden přišel i Pavlu Zichovi z Chomutova, který z něho nadšen nebyl. „Přišlo mi to absolutně zbytečné, působí to na mě jako nějaké ospravedlnění nebo alibi, ale nic konkrétního ani nového tam napsáno není,“ popisuje. „Zajímalo by mě, kolik za to město zaplatilo,“ dodává.

Na obálce je razítko magistrátu a výše poštovného – 9,50 korun. Vynásobeno třemi tisíci adresátů to dělá asi třicet tisíc korun.

Plné znění dopisů si můžete přečíst po rozkliknutí infografiky

Dopis primátorky občanům 1. část.

Dopis primátorky občanům 2. část.

Petici podepsalo přes šest tisíc lidí. Primátorka upozorňuje, že mnoho podpisů je neplatných. „Z původních šesti tisíc podpisů se platných nakonec ukázalo 3,5 tisíce. Mnozí obyvatelé Chomutova byli podepsáni několikrát, některá jména byla vymyšlená,“ tvrdí Řápková. Čtyři sta dopisů se dle města vrátilo s tím, že adresát je neznámý. „Volají a píší nám rozzlobení lidé, že nic nepodepsali,“ dodává.

Na otázku Deníku, zda nejde o součást předvolební kampaně, odpověděla razantně. „Je naprosto ubohé běžnou korespondenci srovnávat s předvolební kampaní. Musím se proto zeptat, vadí někomu slušnost a úcta?“ ptá se. Korespondenci považuje za standardní, občanům podle svých slov odpovídá běžně.

Podpisy pod petici za odvolání představitelů města organizovalo hnutí Nespokojení občané, v únoru ji předalo městu. V textu petice kritizovali město hlavně za špatné hospodaření s majetkem. Jako příklad uvádějí pronájem Kamencového jezera.

V dopise primátorka vypočítává hospodaření města. Popisuje, že Chomutov patří mezi nejlépe hospodařící města. Dále se věnuje jednotlivým případům, vyzdvihuje investiční akci v areálu bývalých kasáren na Vinohradech.

Vrací se k situaci v zooparku, která je podle ní velice dobrá. Tvrdí také, že se návštěvnost zvyšuje. To je otázka, protože ředitelka zooparku v rozhovoru pro Deník letos v lednu uvedla, že návštěvnost naopak klesá, podobně jako v některých dalších českých zoologických zahradách.

Kromě toho se v textu věnuje i zahrádkářům u Kamencového jezera. Na závěr obhajuje pronájem jezera, který Nespokojení občané kritizují především. Jde o známou kauzu dlouholetého pronájmu firmě CV Relax. Řápková opakuje svá tvrzení z dřívějška, že nájemní smlouvou Chomutov neztratil, ale naopak získal a ušetřil miliony korun.

Je libo osobně?

Na úplný závěr primátorka nabízí osobní vyjasnění jakýchkoliv otázek či nejasností a to všem třem tisícovkám oslovených.

Podle primátorky zpracovával dopisy jeden z odborů. „Aby nedošlo k ochromení činnosti odboru, který ji zpracovával, trvala její analýza přes tři měsíce,“ říká.

Takto primátorka reagovala na otázku Deníku, proč se rozhodla rozeslat dopis.

Reakce Ivany Řápkové.