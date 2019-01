Klášterec nad Ohří - Majitel porcelánky má stamilionové dluhy. Osud kláštereckého závodu je nejasný.

Finanční i existenční problémy má v současnosti podnik Karlovarský porcelán v Klášterci nad Ohří. Tamní pracovníci se bojí, že přijdou o svá místa. | Foto: Deník/ Jan Vraný

Uvnitř podniku panuje nejistota



Mezi zaměstnanci panuje nejistota a nervozita.

„Každý to tady zaznamenal, ale konkrétního nikdo nic neví,“ říká jeden z pracovníků, který si ale nepřál být jmenován.

„O špatné situaci se tu šušká. Nikdo z vedení nám nic neřekl, obavy tu jsou,“ říkají další lidé ze závodu. Podle nich by případný konec výroby těžce poznamenal spoustu lidí. „Pracují tu i celé rodiny, pro ty by to byla úplná pohroma,“ říkají.



Někteří oslovení zaměstanci nechtěli vůbec o potížích mluvit, další jen pod podmínkou anonymity.



V kláštereckém závodě, který vyrábí porcelán pro domácnost, pracuje šest set lidí. Jedná se většinou o místní obyvatele.



ČEZ hrozí úplným odpojením elektřiny



První hmatatelné problémy se objevily v podniku už minulý týden. Elektrárenská společnost ČEZ ve čtvrtek na jednu hodinu odpojila podnik od elektřiny.

Učinila tak ve všech závodech v republice. Nelíbilo se jí, že u ní majitelé sklárenských podniků mají milionové dluhy. Proto přistoupila k výstražnému kroku v podobě přerušení dodávek proudu.



Může se stát, že ČEZ odstřihne elektřinu úplně.

„Stále jsme připraveni k tomu trvale odpojit. Situace se ale vyvíjí hodně překotně, dále jednáme. Může nastat spousta dalších situací,“ uvádí tisková mluvčí ČEZu Eva Nováková.



Podle ní jsou důvodem stamilionové částky, které sklárenské společnosti dluží za elektrický proud.



Majitelé porcelánky míří do konkurzu



Do problémů se dostaly Bohemia Crystalex Trading a její sesterská Porcela Plus. Právě pod Porcelu patří Karlovarský porcelán, který výrobu v Klášterci nad Ohří zastřešuje.



Skupina podala včera návrh k soudu na zahájení insolvenčního řízení.

„Tento krok fakticky znamená, že i tyto firmy jsou již od okamžiku podání návrhu chráněny před nároky svých věřitelů,“ říká mediální zástupce firem Karel Samec.



Do patnácti dnů od zahájení řízení soud rozhodne, zda sklárny mohou jít do úpadku nebo ne. „Pokud rozhodne o úpadku, tak v následujících dvou měsících mohou věřitelé přihlašovat své pohledávky. Během této doby se také rozhodne, zda úpadek bude řešen vyhlášením konkurzu nebo takzvanou reorganizací. Důležité je, že v této době může podnik normálně fungovat, vyrábět,“ uvedl za společnosti Karel Samec.



Jednání stále pokračují



Včera stále probíhala jednání mezi zástupci společnosti, bankami a akcionáři. Podle Samce se usiluje o zachování výroby ve stěžejních závodech. Které to však jsou konkrétně, není zatím jasné.