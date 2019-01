Sulec - V Sulci na Lounsku byla slavnostně zahájena výstavba silničního obchvatu. Ten bude součástí čtyřproudové rychlostní silnice R7 Praha – Chomutov.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Sýbek

Obchvat u Sulce se intenzivně staví už několik týdnů, jeho trasa je tak už v terénu patrná. Nová silnice povede vpravo od vesnice směrem na Prahu.

„Délka budovaného úseku je dva a půl kilometru, dokončen by měl být v únoru 2010,“ uvedla Martina Vápeníková, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Obchvat Sulce vyjde na zhruba 600 milionů korun, část nákladů bude hrazena z operačního programu doprava Evropské unie.



Sulec a středočeský Lotouš jsou jedinými vesnicemi, přes které dosud silnice mezi Prahou a Chomutovem prochází. „Už aby to bylo. Jezdit do hlavního města přes takové vesničky je skoro ostuda,“ těší se osmatřicetiletý Jan Krečmár z Chomutova, který trasu do Prahy jezdí každý den.



Zahájení výstavby obchvatu Sulce v minulých letech oddaloval nedostatek peněz a také problémy s výkupy pozemků. Silniční tah Praha – Chomutov – hranice s Německem umožní po přestavbě rychlé a hlavně kapacitní spojení Prahy se severními Čechami a s oblastí Chemnitz v Sasku a návazně se státy Evropské unie. Od Prahy po Slaný je již čtyřpruhová komunikace R7 vybudována.



Na Chomutovsku silnice pokračuje jen ve dvou pruzích, byť se stoupajícími a klesajícími pruhy. Byla tak stavěna vzhledem ke složitému terénu v území od Chomutova po hranice – stavba klasické rychlostní silnice by stála moc peněz.



Celá R7 by v Ústeckém kraji měla být hotova do konce roku 2011.