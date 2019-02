Kadaň, Prunéřov - Ohrožoval místní i řidiče, bude srovnán se zemí.

BOURÁNÍ ZAČALO. Už od pondělí pracuje těžká technika na likvidaci bývalých kozerváren v Prunéřově. Bourací četa bude pracovat celý týden, kvůli práci bylo přeloženo i elektrické vedení. Objekt by měl být zbořen do pátku a to včetně vysokého komínu. | Foto: Foto: Deník/Jan Rödling

Řeč je o rozsáhlém objektu bývalé konzervárny a skladu zeleniny před viaduktem v Prunéřově. Budovy jsou v dezolátním stavu a hrozilo nebezpečí úrazu. Nyní areál likviduje bourací četa.



„Bourat se to musí, protože podle posudků je to nebezpečné. Hrozí, že se komín třeba zřítí do ulice nebo spadne kus střechy,“ vysvětluje důvody Jiří Kulhánek, starosta Kadaně, pod kterou Prunéřov patří.



Ke špatnému stavu budovy přispěli i vandalové, kteří z ní vyrabovali všechno, co šlo zpeněžit.

Majitel budovy, kterým je podle katastru Petr Kail s bydlištěm v Radonicích, je podle starosty v zahraničí a s českými úřady léta nekomunikuje. Po právních úkonech přistoupilo město k demolici budovy.



To mu nařizuje zákon. „Pokud to příslušný stavební úřad nařídí, tak město musí jednat,“ říká starosta. Pokud by se budova zřítila a někdo byl zraněn nebo zabit, odpovědnost by nesla kadaňská radnice. Podobný případ, kdy v ruině zahynul člověk, se stal ve Vejprtech před dvěma lety.



Demolice vytáhne z obecní kapsy čtyři sta tisíc korun. Město je bude vymáhat na majiteli, ovšem musí se zařadit za další věřitele.

„Jediné, co na tom místě má nějakou cenu, je pozemek. Ten je ale v zástavě několika bank,“ popisuje situaci starosta.

Majitel dům zdědil po svém otci, včetně nesplacených závazků.