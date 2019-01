Chomutov - Stávka proti vládním reformám má příští úterý zastavit veřejnou dopravu v celé republice. Městské hromadné dopravy v Chomutově a Jirkově se to nedotkne.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Šimr

Odboráři chtěli hodinovou stávku, vedení dopravního podniku se proti tomu postavilo



Představa odborářů byla taková, že se všechny trolejbusy a autobusy zastaví na celou hodinu. Jenže v Chomutově se dopravcům stávkovat nechce, nakonec ji podpoří jen symbolicky – dojedou k zastávce, chvíli počkají, párkrát zatroubí a pojedou dál.



Ke stávce vyzvala všechny dopravce Českomoravská komora odborových svazů. Místní odboráři ale nepochodili.

„Snažili jsme se, abychom stávku podpořili zastavením dopravy na celou hodinu, ale mezi zaměstnanci k tomu nebyla vůle,“ přiznal Rudolf Musil, předseda odborového výboru v DPChJ.



Zatímco odboráři se snažili pracovníky přesvědčit, proč je stávka dobrá, vedení podniku dělalo opak.

„Nemůžeme bránit stávce, ale radikálně jsme se postavili proti zastavení dopravy,“ uvedl generální ředitel Jiří Melničuk. „Přesvědčoval jsem a apeloval na všechny, že na stávku by neměli doplatit cestující a další naši klienti,“ dodal. Výsledek jednání mezi odboráři a vedením podniku není ani kompromis – je to jednoznačné vítězství manažerů. Doprava se zastaví jen na chvíli a cestující to možná ani nepoznají (více viz infobox). A je možné, že někteří řidiči nezastaví vůbec.



„Rozum zvítězil. Lidé dají najevo svůj názor, ale nebude to na úkor firmy a jejích klientů,“ pochvaluje si Melničuk.

To Musil tak spokojený není. „Ale je to lepší než nic,“ dodává. „Těžko budu někoho nutit, aby stávkoval, když to tak necítí. A nechtěli jsme vypadat jako hlupáci, kdyby ze sedmi trolejbusů čtyři zastavily a tři jely dál.“