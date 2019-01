Klínovec - Novinkou jsou skupinové lyže, které prověří týmového ducha a disc golf

O terénní koloběžky je stále největší zájem. | Foto: Foto: SC Klínovec

Klínovec - Na Klínovci se o víkendu opět rozjely lanovky. Tentokrát na vrchol nevezly lyžaře, ale cyklisty a turisty, kteří si chtěli naplno užít zahájené letní sezóny. Ta začala kvůli počasí s mírným zpožděním.



„Lanovky měly jezdit už na konci května. Kvůli špatnému počasí je zprovoznili až tento víkend,“ uvedla instruktorka klínoveckého Sport Centra Michala Danková. Jak dodala, první návštěvníci si vypůjčili horská kola.



Věnovat se ale mohou i daleko exotičtějším disciplínám. Například lukostřelbě pod odborným dohledem. Oblíbený je také Bungee running, u kterého se baví i děti. „Je to běhání s gumovým lanem připevněným na zádech,“ vysvětlila instruktorka. „Necháváme děti závodit. Dáme do potřebné vzdálenosti bonbón a ony pak zkoušejí svou sílu.“



Nejžádanější atrakcí zůstává každoročně jízda na terénní koloběžce. Zájemci se na nich mohou projet několikakilometrovými trasami a ti odvážnější se pouští i do sjezdu.



Novou disciplínou je chůze na chůdách, disc golf, při kterém se hází na cíl diskem a týmové lyže. Na jedny se vejde pět lidí, kteří musí najít společný rytmus a zvedat nohy po rovince, do kopce i z kopce ve stejnou chvíli. „Stačí jedno zaváhání a všichni jsou na zemi,“ usmívá se instruktorka. „Cvičí to týmového ducha,“ dodává. Instruktoři Sport Centra dokáží naplánovat program na jednorázové akce, víkendy i delší pobyty.

Tip instruktorů



Jaký by mohla zažít zábavný den například rodina se dvěma dětmi ve věku deseti a patnácti let?

„Jeden den by se všichni mohli vydat na terénních koloběžkách k jáchymovské lanovce. Přesunout se do nedalekého Oberwiesenthalu a svézt se na bobové dráze nebo se vyřádit v lanovém centru. Večer by si ještě stihli zastřílet z luku,“ má po ruce tip Danková. „Také by se mohli vydat na kolech „Ježíškovskou cestou“ na Boží Dar anebo na Měděnec.“



Za horskými atrakcemi se na Klínovec vydávají přátelé, rodiny a také školní kolektivy. Půjčit si tu mohou veškeré sportovní vybavení a navíc mají možnost využít škálu letních programů. Kromě zmíněných atrakcí je do nich možné zahrnout také tandemový paragliding a nordic walking, což je chůze s holemi.



Kdo se na Klínovec vypravil s vlastním kolem i plány, může se dostat pohodlně na vrchol jáchymovskou lanovskou. Cena je pro dospělé padesát korun a pro děti čtyřicet. Jezdí každý den od 10 do 17 hodin mimo pondělí. V provozu je o víkendech ve stejných časech také Dámská lanovka. Od 27. června do konce srpna bude jezdit každodenně, a to od 10 do 18 hodin.