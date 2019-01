Chomutovsko/ Jednání o vládě v Ústeckém kraji vrcholí. Jak situaci vidí zastupitelé, kteří byli zvoleni za Chomutovsko? Jaké strany by se podle nich měly podílet na vedení kraje a kdo je pro ně naopak nepřijatelný?

Ústecký primátor Jan Kubata za ODS (na snímku vlevo) a šéf krajské ČSSD Petr Benda po prvním společném jednání. | Foto: Deník/ Karel Pech

Deník se ptal na jejich názor.

Záměrně jsme z dotazů vynechali Reného Budjače (ODS) a Janu Vaňhovu (ČSSD), kteří se povolebních jednání přímo účastní.

Z ostatních sedmi zastupitelů se nám nepodařilo kontaktovat pouze Petra Husáka (ČSSD), který byl mimo okres. Názory zbylých šesti přinášíme. Jsou hodně různé, někdy dokonce protichůdné.

Kozák: Společně s ODS a KSČM

Největší možnosti a hlavní slovo má samozřejmě vítězná ČSSD. Podle Rudolfa Kozáka (ČSSD) by na vedení kraje měly spolupracovat tři strany – ČSSD, ODS a KSČM. „Ale představoval bych si spíš dohodu o spolupráci, nikoli přímo koalici,“ dodal k tomu.

Spojení s ODS je hodně diskutovaná, ale také kritizovaná varianta. Kozák se na to dívá z jiného úhlu. „ODS tu vládla osm let, v republice vládne dál. Mají obsazené všechny posty, jsou rozjeté projekty, nastavené principy, jak přitáhnout do kraje peníze. Nemá smysl si teď hrát na mistry světa a dělat velké čistky,“ poukazuje. „Vidím to na rozumnou dohodu s ODS, když bude souhlasit s naším programem, který jsme slibovali.“

A spojení pouze s komunisty? „To vidím jako nešťastné z jednoho důvodu – komunisté nemají s vládnutím zkušenosti, nemají kontakty, nic. Umím si představit spolupráci, ale ne koalici.“

Ze svých úvah zatím Kozák úplně vynechává hnutí Severočeši.cz. „Neříkám, že jsou nepřijatelní, ale pro mě jsou nečitelní. Co je to za lidi? Jaký zastávají názor? Jak se budou chovat, když bude třeba hledat kompromisy? Zatím nevím.“

Stádník: Velká koalice ODS a ČSSD

Jindřich Stádník (ODS), který jako jediný z oslovených už v krajském zastupitelstvu zasedal, chce spojení dvou největších stran. „Pro mě je to jediná přijatelná možnost. V minulém volebním období spolupráci těchto stran také probíhala a fungovalo to. Snad s výjimkou zdravotnictví, kde byly názory odlišné.“

Koalici s komunisty odmítá z principu i kvůli usnesení ODS o zákazu koalic s KSČM, ale nevidí problém ve spolupráci, která se praktikuje v obcích – tedy funkce ve výborech či komisích.

Rezolutně se staví k hnutí Severočeši.cz. „Po tom, jak se vymezili ve své agresivní a nechutné předvolební kampani, jsou pro mě absolutně nepřijatelní.“

Komínek, Drlý: Vláda všech

Oba oslovení komunisté, Jaroslav Komínek (na fotografii vlevo) a Ladislav Drlý (vpravo dole) a mají stejný pohled – v krajské radě by měli zasednout zástupci všech čtyř stran.

„Voliči rozdali karty a tak bychom s nimi měli hrát,“ podotkl k tomu Drlý. Na výsledky voleb se odvolával také Komínek. „Lidé zvolili do zastupitelstva čtyři strany, tak nevidím důvod, proč by se některé z nich nesměly ve vedení kraje vyjádřit.“ Dokonce nastínil model rady – šest radních z ČSSD, po dvou z ODS a KSČM a jeden z hnutí Severočeši.cz.

Ani jeden neoznačil některou ze stran jako nepřijatelnou, ale oba v této souvislosti zmínili ODS. „Budeme spolupracovat s kýmkoli, pokud to nebude v rozporu s naším programem. Z toho vyplývá, že třeba spolupráce s ODS je těžko představitelná, protože ta má program úplně jiný.“

Drlý k tomu dodal: „Některé možnosti jsou opravdu málo pravděpodobné. Například spojení ODS, KSČM a Severočeši.cz, ale třeba i velká koalice ODS a ČSSD s tichou nebo i veřejnou podporou naší strany,“ podotkl.

Vokatý: ČSSD a Severočeši

Nejmenší strana co do počtu křesel má z okresu dva zástupce – Stanislava Stehlíka (na fotografii vlevo) a Zdeňka Vokatého (vpravo dole).

Stehlík nejmenoval žádnou stranu ani na jedné, ani na druhé straně. „Každý šel do voleb proto, aby se podílel na řízení kraje. Ale v kraji by nemělo až tak jít o strany, spíš o osobnosti. Není to o tvoření levé nebo pravé politiky, ale o starosti o věci veřejné, povýšené z obce na kraj,“ uvedl.

Stručný, ale konkrétní, byl naopak Zdeněk Vokatý. „Já dávám přednost koalici ČSSD a Severočeši.cz. Máme z drtivé většiny shodný program.“

Za nepřijatelného neoznačil nikoho, přestože v kampani se hnutím profilovalo proti ODS a některým lidem z ČSSD. Vokatý je mírnější. „V kraji se musí vyzkoušet nová vláda,“ prohlásil.