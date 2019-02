Kadaň - Městu zůstalo po privatizaci asi sto šedesát, takzvaných sociálních, bytů. Jejich nájemníci, buď důchodci nebo nemajetní, je neodkoupili a bydlí v nich dál.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Smola

Zda si obecní byt nekoupil člověk nastrčený realitní kanceláří, prověří bytová komise.



Když se nějaký byt uvolní, například kvůli úmrtí nájemníka, jeho prodej pak město řeší obálkovou metodou.

„Občas se ale objevují lidé, kteří je kupují pro realitní kanceláře. Aby se nám z toho nestal kšeft, tak jsem navrhl protiopatření,“ říká kadaňský starosta Jiří Kulhánek.



Spočívá v tom, že do obálkové metody se může přihlásit jen ten, kdo bydlí v Kadani a nedovršil věk třiceti let. Nesmí také vlastnit byt nebo dům a měl by pracovat ve městě nebo okolí.



Oprávněnost jeho nároků v prvních třech měsících zkontroluje bytová komise. Teprve potom město žadateli nabídne kupní smlouvu. Pokud by se ukázalo, že podmínky nesplnil a v prohlášení lhal, byt mu město neprodá.



Podle starosty je to další komplikace pro realitní kanceláře, které by chtěly byt koupit prostřednictvím nasazeného člověka. Zároveň bude mít mladý člověk možnost, jak získat byt. „Snažíme se to ošetřit tak, aby to bylo dobré hlavně pro mladé lidi, aby nám neodcházeli jinam,“ vysvětluje Kulhánek.



Výhodné byty pro mladé



Dalším krokem, kterým chce radnice udržet mladé lidi, je vyčlenění sedmdesáti procent z celkem 355 městských bytů první kategorie právě pro ně. Byty nešly do privatizace a zůstaly v majetku města.



„Nyní jsou samozřejmě obsazené, průměrně se jich uvolní tak pět, deset ročně,“ říká starosta Kulhánek. A do nich by se přednostně stěhovali lidé do třiceti let věku, díky regulovánému nájmu by bydleli levněji.



Rada města určila podmínky, za kterých si může mladý člověk zažádat o podnájem v obecním bytě.



„Věk do třiceti let, trvalý pobyt v Kadani, popřípadě i zaměstnání ve správním obvodu Kadaň, ale to není úplně podmínka, třeba pro vysokoškoláky, co ještě nepracují,“ vyjmenovává některé starosta. Dále nesmí mít dluhy vůči městu ani vlastnit nemovitost určenou k bydlení.



Každý zájemce vyplní dotazník a podá čestné prohlášení.



V městském podnájmu může být nejvýše po dobu pěti let, smlouva se obnovuje vždy po roce.



Vše musí ještě schválit zastupitelé



Oba návrhy i stanovené podmínky musí ještě schválit zastupitelstvo. Pokud zastupitelé dají této bytové politice zelenou, podle starosty by mohla novinka začít platit možná již od prosince letošního roku.