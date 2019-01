Žatec, Chomutov - K propouštění dalších zaměstnanců v japonské společnosti IPS Alpha, kde pracuje také velká část Chomutovanů, by už nemělo dojít. Po čtvrtečním jednání s představiteli firmy to řekla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Společnost IPS Alpha počátkem tohoto týdne nečekaně propustila čtyři stovky z 1550 zaměstnanců, kteří se vrátili po několikatýdenní odstávce výroby. Více se dočtete zde a také tady

„Zástupci IPS Alpha nám sdělili, že to je nyní konečný stav s tím, že další propouštění nechystají. Naopak očekávají zlepšení situace během léta. Nicméně další rozšiřování výroby, které firma plánovala v nové hale, je nyní bezpředmětné,“ sdělila hejtmanka. Zároveň řekla, že vedení Ústeckého kraje se nelíbí, jakým způsobem byli lidé z továrny propuštěni a že o kroku firmy nebyl kraj předem informován. Přestože je vlastníkem zóny Triangle. S touto výtkou také zaslala hejtmanka dopis ministrům průmyslu a práce a sociálních věcí.

Vedení Ústeckého kraje chce oslovit také společnost Hitachi, která v zóně Triangle vyrábí televizory. I tato firma má problémy s odbytem, které řešila odstávkou výroby. „Chceme zjistit, jaké má Hitachi problémy a zda také chystá masivní propouštění,“ uvedla hejtmanka.

V Ústeckém kraji by při krizi mohlo přijít o práci mnoho lidí, neboť jeho průmyslové zóny jsou zaplněny převážně firmami z automobilového a spotřebního průmyslu. A na ty krize doléhá hodně.

Podle hejtmanky chce kraj přispět k zvládnutí krize investicemi do výstavby a obnovy svého majetku. Zároveň s tím by stát měl investovat do dopravní infrastruktury, například výstavby silnice R7 Praha – Chomutov.