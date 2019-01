Češi z příhraničí míří za nákupy do Německa

Severní Čechy - Výlety za nákupy k našim sousedům do Německa se už dávno staly předvánoční tradicí. Letos je to o to lepší, že se nemusíte bát fronty na hranicích. Po nové dálnici jste v Drážďanech za čtyřicet minut.

Drážďany | Foto: www.dresden.de