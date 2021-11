O pomoc vojáků ve třech nemocnicích požádal po jednání krizového štábu v úterý 16. listopadu Ústecký kraj. Opakuje se tak situace z počátku letošního roku, kdy vojáci pomáhali v několika nemocnicích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Pomoc armády potřebují nemocnice v Děčíně, Kadani a v Žatci. Úkolem vojáků by mělo být podílet se na zdravotnické péči. Kdy nastoupí zatím není jasné. Pokud by žádosti Ústeckého kraje vyhověl Ústřední krizový štáb, mohli by se ze zeleného do bílého převléci ještě tento týden. Nemocnice, které mají dlouhodobé problémy s nedostatkem zdravotníků, se totiž nyní musí kromě běžné péče vyrovnat i s náporem pacientů s covidem.