Nárůst počtu nových případů je velmi výrazný nejen v mezitýdenním srovnání, kdy roste o desítky procent, ale i při pohledu do statistik za stejné období v loňském roce. Tehdy v týdnu do 12. července měla hygienická stanice nahlášeno 31 případů v celém Ústeckém kraji. Letos v tomto týdnu hygienici evidují 82 případů jen v litoměřickém okrese, kde je situace v rámci celého regionu nejhorší. Jen o dva případy méně mají v okrese Ústí nad Labem, naopak nejlepší je situace na Mostecku a Lounsku.

„Rozhodně to nejsou všechny případy, které v populaci jsou. Ne každý si totiž jde pro neschopenku, řada z nich nemoc jen vyleží doma,“ říká krajská hygienička Lenka Šimůnková. Podle ní jde o očekávaný průběh epidemie a souvisí s tím, jak se díky očkování a prodělané nemoci postupně zesiluje kolektivní imunita. Tedy že může být více onemocnění, ale spíše s lehkým průběhem.

Na poměrně velké rozšíření koronaviru nedávno upozornil biochemik Jan Konvalinka odkazující na analýzy odpadních vod provedených Vysokou školou chemicko-technologickou. Ty zjistily, že v odpadních vodách je více koronaviru, než bylo při předchozích epidemických špičkách. Podle odborníků je nyní nejrozšířenější varianta koronaviru sice více nakažlivá, ale méně nebezpečná. Lidé po onemocnění končí méně na jednotkách intenzivní péče.

„V pondělí 11. července bylo kvůli covidu hospitalizováno v nemocnicích Krajské zdravotní 23 pacientů, z toho 12 v Ústí nad Labem. Ani jeden z nich není na jednotce intenzivní péče,“ přibližuje situaci v nemocnicích na severu Čech mluvčí Krajské zdravotní Martin Klimeš s tím, že zdravotnický holding sdružující sedm nemocnic napříč krajem situaci neustále sleduje, aby byl na případné zhoršení připraven. „V poslední době jsme nezaznamenali ani větší počet pracovních neschopností našich zaměstnanců, jejich počet je setrvalý,“ dodává Klimeš.

Právě s lehkým průběhem souvisí i další postupy hygieniků, kteří kvůli covidu už nenařizují karantény. Zároveň se také dělá méně testů, převážně jen u těžkých případů. Otestovat se nechávají také lidé mířící do zemí, které testy vyžadují. Ti si je ale musí zaplatit ze svého. Další změnou je to, že hygienici už nevystavují žádanky nebo neschopenky. „Je potřeba si uvědomit, že my jsme úřad, nikoliv zdravotnické zařízení. Možnost vystavovat neschopenky a žádanky jsme měli jako mimořádnou pravomoc za mimořádné situace,“ vysvětluje Šimůnková, která doporučuje nosit roušky například v klimatizovaných marketech, případně i veřejné dopravě. V ní jsou v sousedním Sasku respirátory stále povinné.