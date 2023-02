„V České republice máme první tři případy nemoci covid-19. Jsou to případy, které byly potvrzené v Národní referenční laboratoři. Dva pacienti jsou na Bulovce, jeden v Ústí nad Labem. Všichni pacienti jsou izolováni na infekčních odděleních,“ oznámil 1. března 2020 tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch proniknutí nového typu koronaviru do České republiky. V té době s nemocí zápasila již řada evropských zemí a bylo tak jen otázkou času, kdy dorazí také do Česka.