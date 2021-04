Zatímco v průběhu března bylo v nemocnicích v Ústeckém kraji téměř 800 pacientů s koronavirem (vůbec nejvíce to bylo 15. března – 793), k 7. dubnu bylo obsazeno 620 lůžek. „Pokles jsme zaznamenali, to ano, ale pořád je hodně velká obsazenost lůžek. Zatím se nemocnicím moc neulevilo. Zátěž je stále hodně velká,“ komentovala aktuální čísla Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, která spravuje pět velkých nemocnic.

Nejvážnější byla během února a března situace na jednotkách intenzivní péče. I tam se stav o něco zlepšil, zdravotníci ale nadále mají plné ruce práce. Ve „špičce“ leželo na JIP 155 lidí, aktuálně jich tam pobývá 126. „Počty klesají, ale ne moc. Aktuálně je vytíženost intenzivních lůžek stále kolem 80 procent,“ uvedl pro Deník krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola.

Během největšího náporu bylo v kraji k dispozici jen několik málo volných lůžek s intenzivní péčí, některé špitály dokonce hlásily plnou obsazenost.

Od začátku pandemie bylo v kraji hospitalizováno už téměř 10 tisíc lidí. „Situace se nyní zlepšuje. Ale pacientů je v nemocnicích stále hodně,“ varuje před přílišným optimismem Škola, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké nemocnici.

Nemocnice očekávají i v příštích dnech díky nižším počtům nakažených další poklesy. Ale i když je zátěž zhruba o 20 % nižší než v době největší krize, stále nejsou špitály ani zdaleka na počtech ze začátku února, kdy bylo obsazeno 350 – 400 lůžek.

Ministerstvo zdravotnictví už také zrušilo plošný zákaz operací, které snesou odklad. Ve špitálech Krajské zdravotní se ale běžná operativa prozatím nerozjede. Nedovoluje to kapacita zdravotníků. „Až to bude kapacitně možné, chceme se určitě co nejrychleji začít vracet k plánovaným operacím,“ sdělila mluvčí Krajské zdravotní Jana Mrákotová.

V úterý 6. dubna zaznamenali hygienici v kraji 567 nově diagnostikovaných lidí s koronavirem. V březnu přitom bylo běžné, že denně přibylo více než 1000 případů. „Pokles nás potěšil,“ zhodnotila Lenka Šimůnková, šéfka Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem. „Máme ale zároveň obavy, aby v některých okresech, například na Děčínsku, nebyl pokles jen dočasný. Čísla jsou tam stále dost vysoká, obáváme se, aby to tam znovu nerostlo,“ pokračovala Šimůnková. „Je důležité si uvědomit, že nebezpečí nákazy nepominulo. Virus je zákeřný, lidé by neměli mít pocit, že je vyhráno. Musíme dál myslet na svoji ochranu, dál dodržovat opatření, nosit roušky a respirátory,“ dodala hygienička.

V Ústeckém kraji evidují hygienici od začátku pandemie 113 897 případů koronaviru, ke středě 7. dubna se vyléčilo 101 218 pacientů, v regionu dosud zemřelo 2187 lidí s covidem-19.