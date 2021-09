Že proočkovanost ještě není dostatečná, si myslí také Pavel Dlouhý, primář ústeckého infekčního oddělení, kam míří pacienti s nejvážnějším průběhem nemoci. „Účinnost vakcín je fantastická, mají úžasné výsledky. Je to naše naděje,“ podpořil vakcinaci Dlouhý.

V Ústeckém kraji, který má 817 tisíc obyvatel, má k úterý 7. září první dávku očkování zatím 423 870 lidí, druhou pak 395 439. Epidemiologové a hygienici by ale rádi viděli ještě vyšší proočkovanost. Vyzývají proto dál k očkování proti koronaviru dosud nerozhodnuté lidi. „Nikdo nechce, aby se opakovala situace s přeplněnými nemocnicemi. A očkování je jediná možnost, jak situaci řešit, jak s koronavirem bojovat. Snažíme se proto jít za lidmi, přesvědčit je, že je očkování potřebné. U lidí, kteří jsou naočkovaní, má těžší průběh ani ne jedno promile. Vakcína velmi dobře chrání. Kdo se nechá očkovat, pomůže nejen sobě, ale i svým blízkým, když se covid nebude šířit,“ připomněl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pondělních 36 nově nakažených v kraji je nejvíce od 31. května, kdy bylo 45 případů. „Poměrně často jde o případy dovezené z ciziny,“ zmínila Lenka Šimůnková. Další nakažení přibývají hlavně ve školách. „Hodně případů je právě po návratu dětí do škol po prázdninách,“ dodala.

Před dvěma týdny do 10 případů denně, minulý týden kolem 20, v pondělí 6. září už 36 nových nakažených. Koronavirová čísla v Ústeckém kraji začínají opět stoupat, odborníci se bojí možné další podzimní vlny. Aktuálně se covid-19 nejvíce šíří mezi dětmi, které se po letních prázdninách vrátily do škol.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.