V případě šíření nemoci po prázdninách a návratu dětí do škol se zatím spíše jedná o roznášení viru v rodinách. Kromě Teplicka je v rámci kraje několik případů také ve školách na Lounsku a Ústecku. Podle hygieniků ale není třeba nikterak panikařit.

Vzhledem k potvrzeným onemocněním covid-19 ve více třídách spadla do karantény část ZŠ U Nových Lázní. Týká se žáků i pedagogů. Chtěli jsme se tam zeptat, jak takovouto nezvyklou situaci škola řeší, jak se potýká s případným personálním omezením a zda je individuální distanční výuka komplikací hned takto po začátku nového školního roku. Ředitelka školy však vzkázala, že o komunikaci nemá zájem. Na webových stránkách ale škola jako informaci pro rodiče zveřejnila zprávy z krajské hygienické stanice. Je z nich patrné, kterých ročníků se covidové omezení týká, včetně přiloženého odůvodnění. Označené jsou některé deváté, osmé a sedmé třídy. Podle náměstka primátora Jiřího Štábla je město s vedením školy v kontaktu a je připraveno pomoci zajistit i personální výpomoc z jiných škol. Z předešlé covidové praxe by ale převedení výuky v části školy na distanční domácí prostředí nemělo být žádnou výraznou překážkou.

Výsledek cyklu tří testování ze začátku školního roku naznačil, že mezi školáky v okrese nebylo onemocnění na vysokém čísle. „Od 1. do 9. září testem prošlo přibližně 34 tisíc žáků. Z toho přímo ve školách testy ukázaly pozitivní výsledek u 17 školáků. Následný kontrolní PCR test nákazu potvrdil u 9 z nich,“ uvedla Poláčková. Nevylučuje ale předpoklad, že čísla porostou.

Podle Evy Poláčkové z hygienické stanice se delta mutace covidu-19 teď „rozjíždí“ mezi školní mládeží. Nejhorší situace je v Základní škole U Nových Lázní v Teplicích, kde do izolovaného domácího prostředí v minulých dnech musel téměř celý druhý stupeň. Jde ale o ojedinělé ohnisko.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.