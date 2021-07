Na začátku července 3, 2, někdy jen 1 nově nakažený denně. V posledních dnech ale 9, 11, 12, ale i 19. Ve druhé polovině měsíce začaly v Ústeckém kraji opět růst denní počty lidí nakažených covidem-19. A zatímco ještě před pár dny převažovala v regionu britská mutace koronaviru, nyní začíná převládat více nakažlivá delta.

Čísla nakažených

v Ústeckém kraji:

pondělí 12. 7. - 7

úterý 13. 7. - 19

středa 14. 7. - 11

čtvrtek 15. 7. - 4

pátek 16. 7. - 9

sobota 17. 7. - 3

neděle 18. 7. - 9

pondělí 19. 7. - 4

úterý 20. 7. - 12

„V posledních dnech bohužel evidujeme nárůst počtu nakažených. Zatím jde o ojedinělé případy, mezi kterými není souvislost. Nemáme aktuálně žádná větší ohniska, jde o šíření hlavně v rodinách,“ potvrdila krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Z nízkých jednotek nových případů jsou nyní v některých dnech dokonce dvouciferná čísla. Zatím nejvíce bylo v červenci případů v úterý 13., kdy laboratoře zaznamenaly 19 nákaz. V úterý 20. července se v regionu objevilo 12 případů. „Jde hlavně o záchyty u lidí, kteří se musí testovat. Buď před odjezdem na dovolenou, nebo po příjezdu,“ vysvětlila ředitelka protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem Olga Štorkánová.

Ještě před několika dny hrála hlavní roli v regionu britská varianta koronaviru. V posledních dnech se ale začala situace měnit, o slovo se více přihlásila nakažlivější indická mutace. Jejího většího šíření se odborníci velmi obávají. „Z laboratoře nám potvrdili 9 nových případů delty. Dva případy jsou cestovatelské, jeden má návaznost na Liberecko, jsou tam také rodinné přenosy. Ti nakažení byli v kontaktu s cestovateli a ve dvou případech se nám zatím nepodařilo určit, kde se lidé nakazili,“ vypočítala Šimůnková. „V regionu začíná převažovat mutace delta,“ dodala.

Nové případy hygienici odhalili hlavně na Děčínsku a Ústecku, indická varianta se vyskytla také na Litoměřicku a Chomutovsku. Už předtím se v kraji objevilo několik nakažených agresivnější mutací, například mezi studenty na koleji ústecké univerzity, první tři ohniska byla na Děčínsku. Část lidí si tam nákazu přivezla z cest do Velké Británie či Indie, vir se pak rozšířil na členy jejich rodin či někoho z jejich okolí. Jedno ohnisko mělo souvislost s Libereckým krajem, odtamtud se delta dostala do Kytlic na Děčínsku.

Dvacet případů delty

Vůbec první případ indické mutace se v ČR objevil v průběhu května. „V Ústeckém kraji se prozatím potvrdilo kolem dvacítky případů varianty delta,“ přiblížila krajská hygienička.

Hospitalizovány jsou v regionu v posledních týdnech jen velmi nízké jednotky nakažených, pacienti míří do ústecké nemocnice. Drtivá většina případů má ale lehký průběh.

V Ústeckém kraji také stále pokračuje očkování proti koronaviru. Alespoň první dávku vakcíny dostalo už 388 727 lidí z 817 tisíc obyvatel regionu. Hygienici a epidemiologové se ale stále snaží přesvědčovat další, kteří se zatím pro očkování nerozhodli, proočkovanost podle nich stále není dostatečná. „Věřte očkování! Očkování je jediná cesta z této krize. Pokud se nebude očkovat, tak se toho nikdy nezbavíme a nikdy to neskončí. Účinnost vakcín je fantastická, mají úžasné výsledky. Je to naše naděje. Je to zázrak vědy a medicíny, jsem moc rád, že je máme, že je můžeme využít,“ podpořil vakcinaci primář ústeckého infekčního oddělení Pavel Dlouhý.