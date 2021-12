Další a další pacienti s covidem-19 končí v nemocnicích, současné kapacity jednotek intenzivní péče v Ústeckém kraji jsou blízko svému stropu. Několik nemocných už muselo být transportováno do okolních regionů. Omezit běžnou péči tak musí další oddělení, podobně jako na jaře se z nich stávají covidária, budují a otevírají se další jednotky intenzivní péče. Odborníci ale upozorňují, že při současném vývoji v blízké budoucnosti reálně hrozí dosažení maximálních kapacit v kraji, podle nich nejsou nevyčerpatelné.

Ve středu 1. prosince museli být přepraveni tři pacienti z Ústeckého kraje do jiných krajů. Na JIP už nebylo místo. „Trápí nás nedostatek intenzivních lůžek. V minulých dnech jsme čelili velkému počtu příjmů na jednotky intenzivní péče a dostali jsme se do situace, kdy nám zbývalo jedno jediné volné intenzivní lůžko pro pacienty s covidem v celém kraji. Šlo o náhlou situaci, kterou bylo potřeba rychle vyřešit. Transportovali jsme proto několik pacientů do jiných regionů,“ vysvětlil krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola.

Jeden pacient putoval z Teplic do Slaného, další z Ústí do Prahy a třetí také z Ústí, ale do Plzně. „V nejbližší době nebudou transporty pokračovat,“ informoval Škola, primář Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v ústecké nemocnici.

Další transporty nebudou zatím potřeba proto, že nemocnice v kraji omezí další odkladnou péči a zřídí nová covidária. Další běžná oddělení se na ně přemění v pátek 3. prosince. „Otevíráme aktuálně další pracoviště, přibudou díky tomu opět také intenzivní lůžka, kapacita se tím zvýší. Vytváříme je podle potřeby, podle toho, jak dochází místa na jednotkách intenzivní péče. Budeme dále reagovat na situaci, kapacity zatím máme,“ vysvětlil Škola.

Operace, které snesou odkladu, a další běžná péče, například plánovaná vyšetření, se už odkládají a pozastavují ve všech nemocnicích. „K omezení odkladné péče jsme již bohužel museli přistoupit,“ potvrdila Jana Mrákotová, mluvčí Krajské zdravotní, která sdružuje sedm nemocnic v kraji.

V nemocnicích v kraji pomáhají vojáci, v Teplicích by měli v nejbližších dnech začít asistovat také hasiči. Na začátku prosince bylo v nemocnicích v kraji s koronavirem téměř 400 pacientů, z toho 52 jich leželo na jednotkách intenzivní péče. Když kulminovala jarní vlna, bylo ve špitálech v Ústeckém kraji 800 lidí, na JIP až 155 pacientů ve vážném stavu.

Situace zatím tedy není tak vážná jako na jaře, odborníci ale upozorňují, že brzy může být. V příštích dnech a týdnech očekávají další vysoký nárůst hospitalizovaných. Upozorňují také, že z jednotek intenzivní péče po jarní vlně odešla část vyčerpaného personálu a maximální kapacity proto nemusí být tak velké. Uskutečnit, aby kraj měl 150 intenzivních lůžek pro covidové pacienty, by tentokrát mohl být problém.

„Současný vývoj počtu nově diagnostikovaných a hospitalizovaných pacientů hodnotím jako extrémně rizikový s reálnou hrozbou dosažení maximálních kapacit nemocnic v Ústeckém kraji,“ píše se ve zprávě, kterou krajskému krizovému štábu předkládal koordinátor intenzivní péče Josef Škola.

Počty nově nakažených v Ústeckém kraji navíc neklesají. V tomto týdnu zatím pokaždé překročily hranici 1 200 nakažených za den.