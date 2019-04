Stísněnost a znechucení. To jsou dvě nejsilnější emoce, které pociťuje Barbora Svobodová pokaždé, když prochází podchodem na Písečné. Je špinavý, tmavý, a protože se bojí, na koho tam narazí, nejčastěji se dává do běhu. Kratší varianta, jak by se studentka dostala na vlakovou zastávku, ale není. V lepší místo ho přemění rekonstrukce. Stejně tak i další průchod pod silnicí I/13, který je na sídlišti Březenecká.

„Pro život lidí na sídlištích jsou tyto podchody poměrně důležité, dost po jejich úpravě volali,“ uvedl náměstek chomutovského primátora David Dinda s doplněním, že radní už schválili zahájení těchto investičních akcí. „Obě by měly být financované z dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury, a to ze sta procent, takže by město nemuselo vydat žádné vlastní prostředky,“ doplnil. Předpokládané náklady dosahují k 8,5 milionům korun.

Práce mají začít v červnu a dokončení se plánuje na přelom října a listopadu. Obsahují úpravy konstrukcí ze stavebně-technického hlediska, obnovu osvětlení a jeho výměnu za energeticky úsporné a také přípravu na připojení kamerového systému.

Hra světel se zvířaty

„Chceme, aby byla zaručena bezpečnost pro toho, kdo místem prochází,“ podotkl náměstek. „Mimo jiné bychom si také přáli, aby v případě podchodu na Březenecké došlo k malé architektonické změně. Mohl by být doplněný hrou světel v podobě zvířat. Chtěli bychom, aby to místo nebylo jen vymalované, ale dokázalo lidi upoutat a možná také odradit vandaly,“ přál by si. Práce budou provázet uzavírky, neměly by ale trvat pět až šest měsíců jako samotná obnova. Oba podchody totiž propojují hustě obydlená sídliště s možnostmi na druhé straně „třináctky“.

Na Březenecké se jedná o přístup k zooparku, ale i k autobusové zastávce směr Jirkov a na cyklostezku. Průchod na Písečné je ještě frekventovanější, využívají ho lidé, kteří jdou nakupovat do otvické zóny. Současně se tudy dostávají na vlakovou zastávku a na cyklostezku.

„Určitě to nebude tak, že podchody budou od začátku do konce uzavřené, to není bezpodmínečně nutné. Náš požadavek na zhotovitele bude, aby zůstaly průchozí, pokud to bude jen trochu možné,“ uvedl náměstek.

Termíny nejsou jasné

Konkrétnější termíny ale město zaručit nedokáže. „Může se stát, že stavbaři hrábnou do zdi, narazí na problém a všechno se tím změní. Bezpečnost obyvatel je na prvním místě,“ upozornil náměstek.

Obyvatelé Písečné pak budou muset využívat cestu přes Černý most, na Březenecké je spojkou viadukt poblíž horního vstupu do zooparku. „Až budou uzavírky, bude to docela zacházka,“ zmínila Barbora Svobodová, která žije s rodinou na Písečné.

„Zase jsem ale zvědavá na výsledek. S podchodem na Písečné mám spojené nepříjemné zkušenosti, například když mi bylo čtrnáct, pronásledoval mě tam několikrát divný týpek na kole. Lepší pocit nemám ani po letech, snad se to po opravách změní,“ zadoufala mladá žena.