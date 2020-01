/ANKETA/ Neužitečné nařízení, které jen tahá z lidí peníze. Povinné čipování psů je pod palbou kritiky. Zatím neexistuje státní registr, kde lze psa dohledat, některá města proto zřizují vlastní. Chomutov to zatím neplánuje, pro obyvatele Klášterce se naopak s novým zákonem nemění nic. Psy tu čipovali povinně už v minulosti.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Karel Pech

Zuzana Marková z Chomutova nechala očipovat své dva psy hned poté, co přišli do domácnosti, a to jako pojistku, kdyby se zaběhli. Záhy ale zjistila, že návštěvou lékaře nic nekončí. Čip musí majitelé sami někam zapsat. „Neexistuje ale jedna centrální databáze. Je jich několik, které provozují soukromé firmy,“ popisuje Chomutovanka. Někteří provozovatelé databáze za zanesení čipu vybírají poplatky, jiní evidují jen čipy od některých výrobců. „Nakonec máme psy v evidence sice bez poplatku, ale každého v jiném registru, protože značky jejich čipů jsou různé,“ doplňuje Marková.