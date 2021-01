Na hraničním přechodu mezi Vejprty a Bärensteinem se v sobotu 9. ledna obchodovalo. Vietnamští obchodníci, na které také doléhají vládní opatření, se snažili vylepšit si tržby.

Obchodování na hraničním přechodu na rozhraní Čech a Německa. | Foto: Deník / Miroslav Rada

Oslovovali Němce a prodávali jim přes „čáru“ cigarety. Za běžných okolností naši přeshraniční sousedé běžně zajíždějí do Vejprt a dalších obcí a měst v příhraničí, to v současné situaci není dovoleno. Po dobu platnosti krizového opatření k zákazu volného pohybu osob je možné do České republiky přijíždět pouze v nezbytně nutných případech.