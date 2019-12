Do konce března bude mít Chomutov strategický dokument Smart City, na kterém pro něj pracuje České vysoké učení technické v Praze.

Město Chomutov | Foto: Roman Dušek

„Uzavřeli jsme s ním smlouvu jako se strategickým partnerem a tím i částečným realizátorem dokumentů, které nesou název Chytrý Chomutov,“ potvrdil náměstek primátora Davida Dinda. „Půjde o určitou strategii města na několik dlouhých let dopředu z hlediska přístupů k inovacím, které by město měly posouvat. Mělo by jít ale o inovace, které dávají smysl, což podle mého názoru nejsou lavičky se solárním nabíjením na mobil,“ doplnil.