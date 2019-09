„Obnovíme bunkr, uděláme v něm světlíky, aby tam bylo více světla a děti si uvnitř mohly hrát,“ předeslal starosta Jiří Kulhánek. „Jako malí jsme si hrávali v řopících nebo bunkrech, které jsme si sami postavili, a bylo to úžasné. Myslím, že se vyřádí kluci i děvčata,“ věří.

První práce už začaly. „Necháme upravit vstupní dveře, aby byly bezpečné, v chodbách obrousíme stěny, takže tam nebudou betonové výčnělky, natřeme je na bílo a uděláme šest světlíků,“ popsal Miroslav Jancák z odboru životního prostředí, který má investici za zhruba půl milionu korun na starosti. „Vše by mělo být dokončené v říjnu,“ dodal.

Bunkr bude přístupný po dobu, kdy je otevřený areál. Od října do dubna je to od 9 do 17 hodin, v ostatních měsících dokonce do 21 hodin. Pravidelně ho bude procházet správce či městská policie, aby v něm nepobýval nikdo nepovolaný.

V příštím roce se chytré hřiště rozroste o dvě nové atrakce. Navrhli je sami lidé. „Posílat návrhy mohli do konce srpna. Sešlo se jich pět a jsou zajímavé,“ doplnil starosta. S odborem životního prostředí vybral dva, které považují za nejzajímavější.

„Prošla zvuková zrcadla. Jsou z betonu, vzdálená jsou od sebe asi padesát metrů, a když do jednoho z nich zašeptáte, další to v tom druhém slyší,“ vysvětlil Jancák.

Dalším vítězem je kuličkové hřiště. „Pracovně tomu říkám kuličkoviště. Kuličky posíláte po rovných nebo zvlněných cestičkách z kopce dolů,“ zmínil starosta.

Tak vypadá kuličková dráha ve Zruči:

Děti si takto mohou hrát samy nebo závodit ve skupině v tom, která kulička zdolá svou dráhu rychleji či s větším efektem. Předjíždějí se, ale také skáčou na různých můstcích. Tato inspirace vyšla ze Zruče nad Sázavou, kde už mají kuličkový areál úspěšně vyzkoušený.

Chytré hřiště se rozkládá na zalesněném oploceném území na výjezdu z města směrem na Tušimice. Radnice ho otevřela loni v létě. Jeho základ tvoří patnáct atrakcí, tou největší je vodní prvek ve tvaru Nechranické přehrady. Děti v něm mohou ovlivňovat průtok vody hradítky, mlýnky a pumpou.

Malí návštěvníci mají na hraní také akustickou kládu, xylofon, na infotabulích zjišťují, jak vázat uzly a rozumět morseovce, nebo tráví čas v Leonardově laboratoři, kde je možné přepouštět vodu kaskádovitě dolů a hrát si s pískem. „Naši kluci se tam pokaždé zadrhnou na celé hodiny,“ prozradila Veronika Richterová z Chomutova. „Když se chystáme domů, můžu je ždímat, navíc jsou obalení pískem. Ale jsou šťastní a utahaní, jen upadnout do postele,“ dodala.

Od začátku je představou města, že se budou prvky uvnitř hřiště rozrůstat podle přání lidí. Krajní limit stanovený není a fantazii se meze nekladou.