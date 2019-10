Jestliže Jirkovany ve městě něco trápí a třeba i mají nápady na zlepšení, mohou to říct tváří v tvář přímo lidem v čele města. Jirkov rozjel kolečko pravidelných setkání s občany. První z nich se odehrálo na škole Budovatelů, kam přišli lidé ze spádové oblasti řešit především dopravu, zeleň, ale třeba i to, že jim chybí lavičky, i po letech jim vadí schody na náměstí a že kloužou z lávky.

Jedna z prvních připomínek patřila křižovatce ulic Červenohrádecká a Dvořákova, kde málokdo dodržuje předepsanou rychlost. „Padesátkou tam jede tak jeden ze sta. To má opravdu někdo umřít na křižovatce, aby s tím někdo něco udělal?“ položila otázku Jirkovanka ve středním věku. Ze strany města dostala příslib, že navrhne bezpečnostní opatření.

Další z přítomných si vzal na mušku způsob sekání trávy stylem „až na hlínu“. Podle městské firmy ONZA náprava přijde v příštím roce. „Necháme nastavit stroje tak, aby se sekalo výš,“ prohlásil předseda představenstva Libor Duchoň. „Jen v místech, kam se technika nedostane a sekáme tam strunou, to nepůjde,“ poznamenal.

Přítomní také zmínili nedostatek laviček na sídlištích. Ukázalo se ale, že zatímco jedni je postrádají, druzí si přejí odstranit i ty současné, protože je okupují nepřizpůsobiví.

Jirkované se také vrátili ke dvěma zhruba sedm let starým investicím. K dlažbě na náměstí, která tvoří schody, a klenuté lávce přes říčku Bílinu. „Na lávce to klouže nejen v zimě, ale i v létě, když zaprší. Namlátila jsem si tam po dešti,“ posteskla si Lenka Hellebrandová. „Dokud tu byla rovná lávka, bylo to v pořádku,“ dodala rodačka. Před lávkou je cedule, v zimě se sype pískem a jak zástupci uvedli, více zatím dělat nemohou.

Podobné je to v případě deseticentimetrových schodů v dlažbě náměstí, na nichž je snadné klopýtnout. „Nejsou ideální, nicméně určitě nebudeme měnit povrch jako celek,“ upozornila starostka Jirkova Darina Kováčová (ANO). „Zkusíme ale něco vymyslet,“ přislíbila přesto.

Dvě desítky námětů

Zástupci města vedli s každým z příchozích rozhovory a jejich náměty pak sepsali na tabuli. Celkem jich bylo 23. Každý z bodů rozebrali, v některých případech seznámili s možným řešením, v jiných bude potřeba ho teprve najít. Výsledky ale město zveřejní na městských webových stránkách.

Možnosti setkat se se starostkou, vedoucími odborů a zástupci městských organizací využilo napoprvé jen devět Jirkovanů. „Lidi budou remcat, ale nepřijdou,“ poznamenala kriticky Miroslava B. „Přitom je dobře, že se setkání pořadají,“ ocenila.

Stejně tak i Lenka Hellebrandová. „Na zastupitelstvu nemáte šanci dostat se ke slovu. To by člověk musel čekat hodiny. Tohle, co vymysleli, je lepší. I když lidi nejdou,“ míní. „Myslím, že informovanost o tom byla malá,“ dodala.

Další setkání s veřejností se koná ve středu 2. října na Základní škole Studentská. Začne v 16 hodin. Zatímco dospělí mohou s představiteli města probrat chystané investice i vlastní náměty, děti si pohrají v improvizovaném dětském koutku. O zábavu se jim postará také pracovnice úřadu.