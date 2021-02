„Máme ji ve směru na Lužný, v místě, kterému říkáme Pod zámečkem. Je to jediná plocha v územním plánu, která patří obci a je určena k zástavbě,“ uvedl starosta Jiří Rejmann. Územní studie už je podle jeho slov hotová, čeká se jen na kontrolu a zapsání. „Až to bude, rádi bychom začali projektovat,“ doplnil.

V plánu je, že inženýrské sítě i komunikace budou vystavěné v režii obce, která parcely následně prodá zájemcům. Pokud vše půjde hladce, projekt by mohl být dokončený letos, v příštím roce by mohl být vybraný dodavatel a stavět by se začalo v roce 2023.

Podobné v Perštejně uvažovali už před deseti až patnácti lety, dokonce měli projekt a stavební povolení. „Právě tehdy vznikl ten balík žádostí,“ poznamenal k nabitému šanonu starosta. Výstavba se ale odkládala, později přišly zákonné úpravy, takže už projekt nevyhovoval a nakonec propadlo stavební povolení. Změnil se i územní plán. Nakonec tedy bylo nutné začít opět od nuly.