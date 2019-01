Chomutov – Stará stodola si málem se svým koncem vzala s sebou i člověka. Jednatřicetiletý Chomutovan se sem vydal na lup, ale málem přišel o život, když skončil pod sutinami. Našli a vysvobodili ho hasiči.

Starý zimní stadion rozebírají bagry. | Foto: Deník/ Jan Vraný

Pár hodin, ale i několik dní, mohl kovůchtivý muž ležet zavalený v sutinách starého zimního stadionu. Jen díky své družce je nyní v pořádku.

Oficiální verze: den v sutinách

Jsou dvě varianty, kolik času strávil šílený hledač kovů, bez přístupu světla mezi betony. Podle policie se šroťák vydal do útrob zimního stadionu v pondělí. Do úterního večera se však domů nevrátil. Přítelkyni se to zřejmě už zdálo podezřelé, asi měla o muže strach, a tak jí nezbylo nic než zavolat na policii. Policistům sdělila, kam měl její druh namířeno a za jakým účelem, a požádala je o pomoc s hledáním.



Policisté na místo ihned vyjeli a informovali i hasiče, kteří ještě přizvali psovody s záchranářskými psy z Prahy. Ti však nakonec nebyli za potřebí. Hasiči dorazili na místo krátce po osmé hodině večerní. „Hledanou osobu jsme měli venku a při vědomí dvě minuty před desátou hodinou,“ popisuje zásah mluvčí hasičského záchranného sboru Lukáš Marvan.



Dvouhodinové hledání tak bylo úspěšné. Hasiči i policisté tušili, že je muž v betonovém kanálu, který byl určený pro rozvod kabelů. Úzký kanál měl přitom jen zhruba čtyřicet na padesát centimetrů a zloději musel být poměrně těsný. „Prohledávali jsme celý kabelový kanál. Nevěděli jsme přesně kde muž je. Dělali jsme do kanálu sondy a postupně jsme jej odhrabávali,“ popisuje průběh hledání velitel požární stanice Jiří Hercík. „Když uviděl světlo, tak se ozval,“ dodává.



Dvacet minut před desátou už byl zloděj kovů s hasiči v kontaktu. Deset minut poté byl ze svého dočasného vězení venku. Zavalený muž jako by ani v sutinách nebyl. „Lékaři konstatovali, že muž je bez jakéhokoli zranění a tak z místa odešel rovnou domů,“ říká policejní mluvčí Marie Pivková.

Druhá verze: Tři dny v sutinách

Jenže existuje i druhá verze, jak se vše odehrálo. Ta se proslýchá přímo z místa demolice a podle ní byl lapka zavalen tři dny. Do tunelu prý již v neděli brzy ráno. Pilku potřebnou k uříznutí kabelů nechal před výlezem a šel si vybrané místo nejdřív očíhnout. Když se z tunelu vracel, vykouknul a zjistil, že demoliční stroje se už rozjely. Pak zřejmě ze strachu, aby nebyl dopaden, zalezl zpátky. Jenže dělníci nevědomky jeho úkryt při své práci zavalili.



Vzhledem k tomu, že zatím nebyla zjištěna žádná krádež, není muž trestně stíhán. Je ale možné, že si na něj ještě policisté posvítí. Vnikl totiž na cizí pozemek, který je oplocen a označen zákazem vstupu. „Není vyloučené, že ještě v rámci dalšího vyšetřování bude z něčeho obviněn,“ konstatuje policejní mluvčí. Zatím se ale případ řešil jen jako pátrání.



Příběh mohl mít ale o dost horší konec. Na demolici stavby se totiž podle jednoho z pracovníků pracovalo nejen v úterý, ale i ve středu. Ať už tedy šílenec toužící po pár korunách strávil v zavalinách jen pár hodin, nebo pár dní, mohli se po něm projet bagry, či jiná technika. Navíc o pár dní později již místo, kde byl muž nalezen, demoliční četa srovnala se zemí.