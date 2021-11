Ve volné přírodě na Chomutovsku se pohybují dva dikobrazi, kteří utekli ze soukromého chovu ve Strupčicích. Na útěku jsou už dva týdny. Chovatelka se obává, že pokud se je nepodaří rychle odchytit, v zimě zahynou.

Zdroj: Reprofoto/Kateřina OttováPohled na dikobraza už překvapil nejednoho Chomutovana, ti tak průběžně hlásí městské policii nebo majitelce, kde je zahlédli.

„Jela jsem ráno do práce, bylo čtvrt na pět a najednou vidím, jak si to přes silnici štráduje dikobraz. Nemohla jsem uvěřit svým očím. Říkala jsem, si: ´jedu do práce, nic jsem nepila a vidím dikobraza,“ líčí Michaela Votavová, která zvíře zahlédla u sjezdu pod „třináctku“ v úrovni sídliště Kamenná. Obratem zavolala na městskou policii. Ta měla v posledních dnech podobných telefonátů zhruba deset, ve všech případech se jednalo o dikobraza, který byl viděný v blízkosti silnice první třídy, přímo na ní, anebo v podchodu u zooparku na Březenecké.

„Při jeho odchytu se v podstatě vystřídaly všechny naše směny podle toho, jak lidé volali. Žádné se ho ale nepodařilo chytit. Je opravdu rychlý,“ zkonstatovala mluvčí strážníků Kateřina Krellerová. Podle jejích slov bylo jedno ze zvířat naposledy viděné v lesíku mezi zooparkem a Baumaxem.

Další dikobraz urazil více než dvacet kilometrů a zamířil do horského Blatna, které je o zhruba pět set metrů výše než Strupčice. „U nás byl viděný ve dvou případech, a to u odbočky na Hrádečnou,“ uvedla starostka Blatna Iveta Houfová Rabasová. Všichni obyvatelé i chataři tak dostali od obce textovkou s telefonním číslem majitelky a prosbou, aby ji upozornili na další výskyt.

Ta už pár takových telefonátů měla, než se ale na místo dostala, dikobraz byl pryč. „Potřebovala bych, kdyby u něj chvíli zůstali, nebo šli za ním, pokud se vydá pryč,“ požádala chovatelka Hana Komrska Wiedler. Podle jejích slov se lidé mohou pokusit i o odchyt. Ten se ovšem neobejde bez rukavic a bedny, deky či sítě na drůbež. „Bodliny dikobraz nevystřeluje, to je blud, brání se ale tak, že nacouvává,“ upozornila chovatelka. Dikobraz se takto pokouší vetřelce nabodnout.

Majitelka patří mezi zkušené chovatele, je také příbuznou zakladatele a ředitele původního lesoparku Waltera Merkela. Chovu dikobrazů se věnuje tři roky. Už několikrát se jí podařilo úspěšně odchovat mláďata, která následně putovala do soukromých rukou a dnes jsou například k vidění v zookoutcích.

Uprchlíci jsou teprve dvouletí jedinci. Podařilo se jim dostat ze zabezpečeného zděného příbytku ve výběhu. „Vykousali zdivo pod klikou a zřejmě se jim nějak podařilo otevřít dveře, takže vyběhli a podhrabali se pod plotem,“ uvedla chovatelka.

Utéct nestihl jen chovný pár s jedním z mláďat, ven se dostali tři mladí. Jeden už ale zahynul. „Holčička to byla. Našla jsem ji přejetou u silnice v Okoříně,“ s lítostí zmínila paní Wiedler. Další dva uprchlíky proto hledala s pomocí dobrovolných hasičů ze Strupčic a jejich termokamerami v blízkém okolí. „Pak nám ale psali a volali lidé, že jednoho viděli i v horách. V podstatě už asi nevěřím, že se nám je podaří zachránit,“ obává se.

Dikobrazi nejsou jedinými zvířaty, která v posledních letech uprchla ze soukromého chovu. Před čtyřmi lety objevili zaměstnanci skiareálu na vrcholku Klínovce pštrosa, pobíhal tam vystresovaný ve sněhu. Ptáka se tehdy podařilo odchytit policistům a záchranářům horské služby, přesto nepřežil.