Na první pohled to napadne málokoho. Pravda ale je, že nedávno otevřený výběh v chomutovském zooparku je hodně odvážným počinem. Vidět obratné charzy žlutohrdlé jinak než skrze mříže, je totiž možné jen málokde. „Ještě pořád jsme trochu nervózní,“ přiznává vedoucí zoologie Miroslav Brtnický v rozhovoru pro týdeník Chomutovsko.

Už dříve zaznívalo, že nový výběh pro charzy nebude tuctová záležitost. V čem je jedinečný?

Především v tom, že není zastřešený. Nechci tvrdit, že je to úplně unikátní záležitost, ale rozhodně se tím liší od běžných expozic charz v jiných zoologických zahradách. Víme jen o zoo v Norimberku, kde charzy také chovají pod širým nebem. Jinak je běžné je chovat v zastřešených expozicích či voliérách.

Proč?

Protože je to víceméně jistota. Nemusíte se bát, že vám zvíře uteče. Je to hodně obratná malá kuna, takže jakýkoli otevřený prostor ve výběhu představuje riziko.

Ale vy jste do toho přesto šli.

Ano, rozhodli jsme se jít jinou cestou. Vizuálně, chovatelsky i co do návštěvnické atraktivity. Protože na jedné straně je zmíněné riziko, na druhou stranu je díky tomu výběh daleko větší, navíc přirozeně kopíruje terén. A pro návštěvníky je díky terase vestavěné do svahu pohled seshora na charzy velice zajímavý a nepřekáží mu žádné mříže. Myslím, že tohle všechno za to stojí.

Byli jste dopředu rozhodnutí, že postavíte výběh bez střechy?

Na začátku jsem samozřejmě navrhl dvě varianty. U té zastřešené jsme ale zase řešili jiné věci. I strop by musel být masivní. Samotné charzy jsou silné a pracovité, pak musíte také přemýšlet, co kdyby na ní spadla větev ze stromu. Takový strop nemůže být z králičího pletiva. A samozřejmě pohled přes ni není pro návštěvníky tak atraktivní. Výhoda? Nemuseli bychom se bát, jestli charza nemá možnost někudy utéct.

Váhali jste dlouho?

Vlastně ani ne. Mně byla expozice bez zastřešení bližší a ta myšlenka se líbila všem. Takže jsme se s paní ředitelkou a architektem rozhodli touto cestou jít.

