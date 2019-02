Chomutov - Rozeznat krizové situace, vyhnout se jim, případně se aktivně bránit. To je cílem kurzů pro ženy a seniory, které plánuje pořádat chomutovská městská policie.

Na kurzu se účastníci dozvědí a prakticky se naučí, jak se efektivně bránit útočníkovi s ohledem na jejich věk či tělesné dispozice. „Kromě samotného nácviku bude součástí výuky předání informací a pravidel, jak se bezpečně chovat na ulici, v dopravních prostředcích a na dalších místech, kde by k útoku mohlo dojít,“ upřesňuje náplň kurzů manažerka prevence městské policie Iva Ejim. „Účastníci se také dozvědí, jak se zachovat bezprostředně před útokem či krizovou situací,“ doplňuje.

Kurzy by měly začít v dubnu a potrvají do června. Po letní pauze na ně bude možné docházet od září do listopadu. Na projekt chce městská policie žádat dotaci od ministerstva vnitra.

