Kdo v Chomutově vlastní byt nebo dům, má vyhlídku, že by v příštím roce odvedl o pár stokorun méně na dani z nemovitosti. Radní se shodli na jejím snížení. Definitivní rozhodnutí je ale na zastupitelích, kteří budou o návrhu hlasovat v pondělí 17. června. Úprava daně by spočívala ve snížení základního koeficientu ze 4,5 na 3,5. Tedy z nejvyšší zákonné hodnoty na nejnižší možnou, která platí pro statutární města.

„Nejvyšší koeficient má město už devatenáct let a nikdy ho v mezidobí neměnilo,“ upozornil náměstek primátora Milan Märc (Nový sever). „My se však už delší dobu snažíme o snížení daně z nemovitosti, protože nám připadá naprosto nesmyslná. Vlastně tím trestáme lidi za to, že si z vlastních, už zdaněných peněz koupí byt, z čehož ještě odvedou daň z nabytí nemovitosti,“ zdůraznil náměstek.

Majitelé bytů a domů by díky snížení ušetřili stovky korun. Například pokud někdo vlastní byt 3+1 o rozloze 76 metrů čtverečních, odvádí každoročně 1660 korun. Nově by to bylo 1200.

70 milionů do společné kasy

Výnos z daně z nemovitosti městskému rozpočtu ročně přináší zhruba 70 milionů korun, jak informoval ekonom města Jan Mareš. Výpadek příjmů po snížení by neměl přesáhnout 6 až 7 milionů korun a podle ekonoma ho má město už teď bohatě vyvážený. „Dlouhodobě je kompenzován vyšším plněním výběru daně z přidané hodnoty. Jen za květen to bylo 11 milionů,“ dodal. Případné snížení by se týkalo základního koeficientu, ne místního či podnikatelského.

Místní koeficient město v čele s ČSSD zdvojnásobilo před šesti lety, kdy potřebovalo prostředky pro rozvoj. Rozpočet tehdy vyčerpala nákladná stavba sportovního areálu na Zadních Vinohradech. Proti zvýšení tehdy brojilo opoziční hnutí PRO Chomutov. Poukazovalo na to, že město privatizací bytů v podstatě donutilo lidi, aby si byty koupili, čímž se z nich stali majitelé nemovitostí. Poté daň z nemovitosti zvýšilo.

To dlouhodobě vadí řadě vlastníků. „Daň z nemovitosti je nesmysl. Koupil jsem si ze svých ušetřených a zdaněných peněz byt, jsem to já, kdo ho opravuje, udržuje, zhodnocuje a nakonec ještě musím platit za to, že ho mám,“ vadí Jiřímu Wolfovi. „Další věc je, že Chomutov si tenhle příjem ještě pojistil a napálil nám co nejvyšší sazbu,“ dodal.

Poslední čtyři roky se snažil o snížení Nový sever. Chtěl vrátit místní koeficient zpět z hodnoty 2 na hodnotu 1. V koalici tentokrát vedené hnutím PRO Chomutov se ale nesetkal s pochopením. Po přijetí antihazardní vyhlášky totiž z rozpočtu vypadly desítky milionů korun a další peníze by chyběly.

Základní sazbu daně z nemovitosti má na hodnotě 4,5 kromě Chomutova například také Plzeň, Karlovy Vary či Teplice. Na hodnotě 3,5 jsou v Ostravě, Brně či v sousedním Mostě.