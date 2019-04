Chomutov - Hokejový klub přichází o podporu města vázanou na extraligovou příslušnost. Město ale zváží, jak mu pomoci

Chomutovský hokejový tým piráti | Foto: Deník / Roman Dušek

Kompletní změnou vlastnické struktury projde hokejový klub Pirátů. Děje se tak poté, co původní majitel upadl do finančních problémů a nebyl schopen vyplácet hráčům mzdy a po sestupu chomutovského týmu z extraligy do první ligy. Společnost převezme místní úspěšný podnikatel.