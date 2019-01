Chomutov /FOTO, ANKETA/ - Zmizel symbol zubra a objevila se celá skupina zvířat s veselými slogany. Další změny budou následovat.

Lavičky a autobusové zastávky ožily plakáty s kresbami zvířat z chomutovského zooparku doplněnými o nové ochlupené logo a slogany. „Přijďte se podívat, co charza žlutohrdlá zase vyvedla. Přijďte omrknout, jak si žijí plameňáci,“ lákají za dobrodružstvím.

Zoopark zcela změnil svou vizáž. Nové má nejen logo a plakáty, ale také informační tabule, brzy spustí jinou podobu webových stránek, interaktivní aplikaci a do prodeje jdou „úlovky“ v podobě hrnků, triček či notýsků s kresbami rozpustilých zvířat.

„Zoopark se dlouhé roky prezentoval logem a vizuálním stylem, který si podle našeho názoru žádá přenastavení,“ vysvětlil důvody rozsáhlých změn náměstek primátora David Dinda. „Z hlediska obsahu tu ošetřovatelé dlouhodobě odvádějí dobrou práci. Trochu se ale zapomnělo na to, že každý dobrý obsah potřebuje velmi dobré „šaty“, abyste měli chuť tam zajít,“ pokračoval.

První změna přišla v pondělí 2. července, kdy zoopark představil nové srstnaté logo namísto dosavadního symbolu zubra. Během dne se také v ulicích Chomutova objevily vtipné barevné plakáty a počínaje úterým 3. července jsou v prodeji nové propagační předměty. Jsou na nich jak typičtí zvířecí obyvatelé zooparku, tak i ti méně známí, které je potřeba veřejnosti trochu představit. „Například charza žlutohrdlá, což je velmi veselé a hravé zvířátko. Chová ji málokterá zoo,“ přiblížila ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Do konce léta se má rozjet i zbrusu nová webová prezentace, která bude nejen pohlednější, ale také jednodušší, aby se uživatelé nemuseli ke svému cíli zbytečně proklikávat. V přípravě je nová mobilní aplikace.

Změnami projde také informační systém. „Už je hodně zastaralý a návštěvníkům při orientaci v areálu moc nepomáhá,“ poznamenala ředitelka. První informační tabule přibyla například u tuleňů, další mají pokrýt areál do konce roku. Vedle nich se v zoooparku objeví také moderní architektonické prvky.

V plánu je vytvoření čtyř až pěti tras, ze kterých jasně vyplyne, kam se návštěvníci dostanou, jak rychle a co tam uvidí, aby mohli s ohledem na malé děti lépe plánovat výlet.

Nový vzhled má přeměnit areál v místo, které pulsuje životem a fantazií. K němu se váže také ekonomická rovina. Byť je zoopark městskou příspěvkovou organizací živenou z rozpočtu, měl by do budoucna hledat další příležitosti, jak získat prostředky. „Sám by měl přemýšlet, jak generovat peníze pro svůj rozvoj, aby nebylo potřeba navýšit provozní dotace, ale rostly investice,“ je přesvědčený náměstek Dinda.

Zoopark „šmrncnutý“ San Diegem

O nový vzhled se postaralo chomutovské reklamní studio Trifor a jeho mladí tvůrci. S jakou myšlenkou pracovali? „Zoopark konkuruje spíše zábavním parkům, je to o dobrodružství a zábavě, kterou si užijí hlavně rodiny,“ uvedl umělecký ředitel Václav Chlouba.

Při tvorbě si tým nekladl zbytečné limity. „Dívali jsme se, jak to dělají nejen v Česku. Jednou z našich inspirací bylo americké San Diego,“ prozradil Chlouba.