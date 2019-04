Chomutov – Vedení Chomutova sestaví pracovní skupinu, která vypracuje dlouhodobou koncepci místní zoopark.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov | Foto: archiv Deníku

Kterým směrem se má ubírat chomutovský zoopark? Na to odpoví koncepce. Nevytvoří ji ale současná ředitelka, která ho vede jen dočasně, ani příští kandidát na tuto pozici. Bude to úkolem pracovní skupiny složené z politiků a odborníků. Vize by mohla být hotová během léta.