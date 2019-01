Chomutov - Pivovar Karásek a Stülpner má v sortimentu stabilně dva druhy piva. Je to světlá jedenáctka a polotmavá třináctka. Každý měsíc však obohacuje nabídku nějakým speciálem a přidává další novinky, které se objevují na našem pivním trhu. Poslední novinkou pivovaru je zázvorové pivo.

Na poslední akci Prvního občanského pivovaru Karásek a Stülpner se také testovala první várka žhavé novinky zázvorového piva. Pivovar chce tímto způsobem obohatit náš pivní trh. | Foto: Deník/Jaroslav Průša

Unikát bez chemie

„Je to asi unikát na domácím trhu. Je skutečně ze zázvoru a ne nějaké chemické náhražky," vysvětluje předseda představenstva pivovaru Pavel Krýsl. Světlo světa spatřila teprve první zkušební várka a zatím ji pivovar ani nenabídl veřejnosti. „Náš trh si postupně zvyká na různé speciály. My nechceme zůstat jen u nabídky klasických piv, ale chceme také zabrousit do dalších oblastí, které se dají charakterizovat jako pole neorané. Vedle zázvorového piva proto připravujeme novinky, které nejsou na našem trhu zatím běžné."

Velký přehled o pivech má také majitel Pivotéky Království piva v Chomutově, která je současně značkovou prodejnou pivovaru Karásek a Stülpner. „Zázvorové pivo to je skutečně zajímavá novinka. Já osobně jsem ale pokud jde o piva konzervativní a když jsou v něm víc než čtyři základní ingredience, tak už to pro mě není pivo," směje se Ondřej Krym.

Jinak piva Prvního občanského pivovaru v Chomutově Karásek a Stülpner hodnotí dobře. „Reakce jsou dobré, dobře si vede například jedenáctka Summer Ale," prozradil. Zájem o jedenáctku a třináctku však hodně ovlivňuje počasí. „Když je teplo, lidé si dávají spíš jedenáctku, třináctka se víc pije když jsou chladnější dny," řekl Krym.

„Už vaříme tolik, kolik jsme chtěli"

I když pivovar existuje velmi krátkou dobu, podařilo se mu vybudovat na Chomutovsku a v okolí dobrou pozici na trhu. „Dokázali jsme se prosadit i na sousedních trzích. Dnes už můžeme říct, že se nám podařilo rozjet výrobu v takovém rozsahu a podobě, jak jsme na začátku chtěli," pochvaluje si Krýsl.

Pivovar v dubnu loňského roku úspěšně prošel kolaudací. Pro první rok si stanovil výrobu 500 hektolitrů piva. „Pro letošní rok máme v plánu už dvojnásobek a zatím vše nasvědčuje tomu, že se nám podaří plán splnit," s uspokojením konstatoval předseda představenstva. Přitom pivovar ještě není na výrobním maximu a mohl by ještě o několik stovek hektolitrů výrobu zvednout.

S odbytem pivovar problém nemá. „Odběratelé jsou spokojení, nemáme žádné negativní reakce," směje se Krýsl. I když spokojenost není stoprocentní. „Občas se samozřejmě stane, že zákazník je na něco zvyklý a pivo ho neosloví. Ale je daleko víc těch, kteří jsou naším pivem nadšeni. Ti se pak vracejí a stávají se z nich naši stálí odběratelé," uvedl Krýsl.

Poslední akce pivovaru proběhla o víkendu, na grilování a ochutnávku piva pozvalo vedení všechny akcionáře. Návštěvníci se také dostali přímo do pivovaru.