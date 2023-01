Vůdci, Favorit a tipovačka: Chomutovský Dřevák ožil Hospodským kvízem

Desítky témat, stovky nových otázek a hlavně večer plný zábavy s přáteli. Pro týmovou vědomostní soutěž, která probíhá každý týden ve stovkách hospod po celé České republice, zahořely také partičky kamarádů a kolegů na Chomutovsku. Například v restauraci Dřevák se v pátek sešlo dvanáct týmů, aby odpovídaly na množství záludných otázek a zároveň se pobavily u piva.

Hospodský kvíz se z organizačních důvodů přesunul do zrekonstruovaných prostor Restaurace Dřevák na Kamencovém jezeře. Účastníci soutěžního klání si přesun do těchto prostor chválili a organizátorům to udělalo velkou radost, ale i malou starost, kde kvíz | Foto: Deník/Roman Dušek