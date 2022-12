Na Chomutovsku jsou stovky bytů na prodej i k nájmu, lidé se ale nehrnou

Nabídka bytů k prodeji na Chomutovsku roste. V nabídce jsou stovky inzerátů, takže mají zájemci na výběr. Neznamená to ale, že by bydlení ve vlastním bylo dostupnější. Majitelé slevují jen neradi, protože si během dvou let pandemického realitního šílenství zvykli na vyšší ceny. Dokonce i byty 1+1, které jsou na sídlištích daleko od centra, málokdy klesají pod milion, a velké byty v centru Chomutova se pohybují od dvou do tří milionů. Zájem proto opadl.

Byty v Chomutově. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslava Šebestová

"Jsme v situaci, kdy se vyrovnáváme se zdrženlivostí a finančními limity kupujících. Je to vzhledem k vysoké inflaci, výši úrokových sazeb i růstu cen energií," potvrdila datová analytička Šarlota Smutná za server Sreality. S koupí bytu otálí například Petr Hájek, přestože se jeho rodina brzy rozroste. "Chtěl jsem do toho jít už letos na jaře, ceny za 2+1 na sídlišti se ale dostaly na úroveň, která nedává smysl. Čekal jsem, že se to změní, jenže nesmyslné ceny zůstaly a doba je stále divnější," posteskl si. S těhotnou partnerkou tak zatím přebývá v nájmu a čeká, jak se situace vyvine po Vánocích. Pokud mají lidé zájem kupovat, nejvíc poptávají byty 3+kk o velikosti 60 až 80 metrů čtverečních, které jsou v osobním vlastnictví, v dobrém stavu a na solidní adrese v blízkosti centra. Průměrná nabídková cena takového bytu na Chomutovsku v listopadu dosahovala 27 800 korun za metr čtvereční. Jedná se o údaje podle cenového kompasu Sreality. Podle něj se metr čtvereční bytu srovnatelné úrovně v Ústeckém kraji prodává za 32 700 korun. Cena klesla jen nepatrně. Chomutov má rozpočet se schodkem 171 milionů. Zamávaly s ním energie a platy "Pokud se podíváme na rozdíl mezi cenovou hladinou pro leden a listopad letošního roku, pak se v Ústeckém kraji cena snížila o dvě procenta, což je spolu s Olomouckým a Libereckým krajem nejméně,” zkonstatovala datová analytička. "Na druhou stranu, Ústecký kraj je velmi specifický, průměrné ceny jsou v něm totiž dlouhodobě nejnižší. Ačkoli byl jejich růst během pandemie poměrně rychlý, ani tak se zdaleka nepřiblížily ostatním lokacím,” doplnila Smutná. Pokud se najdou zájemci, kupují hlavně z vlastních zdrojů a byty v širším centru Chomutova. "Pokračuje také zájem o byty v centru nebo v panelových domech, kde vzhledem k cenám není dostupnost problém,” uvedl Karel Krupa z chomutovské pobočky realitní kanceláře RE/MAX 4 You. Ceny nájmů rostou O něco větší je zájem o byty k pronájmu, i když i těch je v nabídce Sreality na Chomutovsku přes sto padesát. Jejich ceny rostou a majitelé si mohou dovolit být vybíraví. "Nominální nabídkové ceny bytů k pronájmu, které jsou ve velmi dobrém stavu, se v Chomutově zvýšily ze 160 korun za metr čtvereční na aktuálních 195,” srovnala ceny v rozpětí posledních tří let Smutná. Podle analytičky bylo možné v Ústeckém kraji sledovat kontinuální růst cen bytů k pronájmu, na který neměla pandemie významný vliv. Počet nabídek v regionu také pozvolně stoupá, což je opačný trend než například v hlavním městě, kde se naopak snížil.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu