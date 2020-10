Na Chomutovsku se během jediného týdne zdvojnásobil počet nemocných koronavirem. K nedělnímu večeru (18. října) jich hygienici evidovali 1033, zatímco před týdnem se čísla pohybovala kolem pěti set. O víkendu byly chomutovské přírůstky nově nakažených nejvyšší v rámci Ústeckého kraje. V sobotu 17. října 127 a v neděli 18. října dokonce 239.

„Lidé nedodržují, co mají, takže se nákaza šíří. Pořádají rodinné sedánky, takže pak zjišťujeme, že jsou pozitivní tři čtyři členové rodiny,“ okomentovala ředitelka chomutovské okresní hygienické stanice Zdeňka Trmalová. „Školy jsou zavřené, takže těmi to není, v karanténě jsou sice tři mateřinky, to ale není jádro pozitivních,“ doplnila.

Dalším důvodem je podle hygieniků také jejich soustředěnější práce. „Kolegyně usilovně pracovaly i v sobotu a v neděli, kdy zpracovávaly nedořešené případy z týdne. Výhodou je, že o víkendu nejsou rušené telefony, pracovaly od rána do noci,“ přiblížila, jak vypadá pracovní nasazení ředitelka Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje Lenka Šimůnková.

Na konci pracovního týdne se do výsledků promítly i hromadné odběry, které si vyžádal Městský ústav sociálních služeb Jirkov pro domov pro seniory U Dubu. Odběry podstoupilo čtyřicet klientů a padesát zaměstnanců domova.

„Nakažená je zhruba polovina z nich. Personál, který měl pozitivní výsledky, je doma v izolaci a s nemocnými klienty se musí zacházet odpovídajícím způsobem. Na konci týdne budeme v zařízení pokračovat v dalších hromadných odběrech,“ uvedla Trmalová.

Hromadné odběry dosud odběrový tým prováděl jen v jirkovském ústavu a před dvěma měsíci si je vyžádala také společnost Parker Hannifin Industrial, kde se nákaza projevila u jedné zaměstnankyně. Hromadný odběr prokázal covid také u dalších šesti.

Na covid jednotce v chomutovské nemocnici leží 42 pacientů s těžším průběhem nemoci. Špitál je součástí společnosti Krajská zdravotní, která má pro tyto pacienty ve všech svých pěti nemocnicích vyčleněno 191 lůžek, 49 z nich pro intenzivní péči. „Kapacity lůžek jsme připraveni podle potřeby dále navyšovat,“ uvedl mluvčí společnosti Ivo Chrástecký.

Covid jednotku zřídila začátkem října také kadaňská nemocnice, hospitalizováno je tam kolem dvou desítek pacientů. „V úterý otevíráme druhou stanici pro covid pacienty. Celkem budeme mít zhruba padesát akutních lůžek s kyslíkem a monitorem,“ uvedl ředitel Petr Hossner.

V rámci Ústeckého kraje bylo k nedělnímu večeru (18. října) evidováno 8872 aktuálně nakažených, z toho 942 přibylo během posledních 24 hodin. Nejvíce nemocných mají Litoměřice – 1303 a Ústí nad Labem 1040. Za nimi je Chomutov s 1033 nakaženými.

Nakažení na Chomutovsku v jednotlivých městech za poslední dva týdny:



Jirkov 174

Chomutov 422

Klášterec nad Ohří 71

Kadaň 103

Další nemocní jsou také v jednotlivých obcích, například v Droužkovicích a Údlicích po 23, ve Spořicích 25 a ve Vysoké Peci 15