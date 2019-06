Chomutov - Úspěšný transport přes půl Evropy má za sebou tříměsíční mládě orlosupa bradatého z chomutovského zooparku. Chovatelé ho začátkem týdne letecky přepravili do chovného centra na jihu Španělska, kde mladou samici brzy vypustí do volné přírody.

Samice orlosupa bradatého z chomutovského zooparku | Foto: Zoopark Chomutov

Orlosupí slečna dorazila do reintrodukční stanice v pořádku a v zooparku se teď těší na další novinky. „Určitě nás budou informovat, až ji vypustí do přírody. Odhadujeme, že to bude v nejbližších dnech,“ říká vedoucí zoologie Miroslav Brtnický.