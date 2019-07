Jako má Městská knihovna v Praze svůj slavný Sloup vědění z osmi tisíc knih, tak bude knihovnu v Chomutově zdobit Knihopád a několik dalších skulptur. Jejich podstatou budou vyřazené tituly. Umělci jim dají nový tvar i smysl během pětidenního výtvarného sympozia s názvem Dočteno.

„Do projektu zapojíme umělce regionální i s celostátní působností. Tím nejrenomovanějším bude Martin Janíček, sochař a zvukový umělec, který ve vestibulu vytvoří Knihopád,“ nastínila ředitelka Chomutovské knihovny Andrea Löblová. Tvořit budou také dvě studentky z Ateliéru kniha a tvarování papíru na Západočeské univerzitě v Plzni.

Z místních výtvarníků se do tvarování netypického sochařského materiálu pustí Jitka Kůsová–Valevská, Josef Šporgy, Mirka Beranová a Miroslav Rovenský. Výsledkem tedy bude sedm objektů, které budou nejen na dívání, ale některý možná i na sezení. Vyřazené knihy tak dostanou druhou šanci a esteticky pozvednou areál bibliotéky.

Tvůrci budou pracovat v Galerii Lurago nebo ve stanu před ní. K ruce budou mít nepřeberné množství titulů. „Rok a půl jsme žádnou vyřazenou knihu nevyhodili a máme jich 300 krabic od banánů,“ přiblížila ředitelka.

Čtyři bedny svazků s červenými hřbety už si dala stranou klášterecká sochařka, grafička, kreslířka a malířka Jitka Kůsová–Valevská.

Regály plné "rudých" knih

„Po roce 1989 jsem pracovala jako ředitelka knihovny v Klášterci a vyhazovala „rudé“ knihy. Oddělení politické výchovy jich bylo plné a chodili si je půjčovat ti, kdo chtěli dělat politickou kariéru,“ zavzpomínala. „Měla jsem pocit jako Koniáš, ale vnímala jsem to jako spravedlivé. Teď budu s knihami pracovat z druhé strany a prodlužovat jim život,“ těší se umělkyně Jitka Kůsová–Valevská na práci s nezvyklou hmotou.

Nově ji bude objevovat také sochař a grafik Josef Šporgy. „Bude to velký experiment, první den bude hlavně o zkoumání,“ je přesvědčený. „Je to materiál, který znám od malička, ale nikdy jsem o něm nepřemýšlel jako o sochařském,“ dodal. I když pracuje na nákresech, až na místě uvidí, co mu staré knihy dovolí.

Lidé uvidí umělce při práci od středy 31. července do neděle 4. srpna vždy od 9 do 17 hodin. Odvážnější si sami mohou zkusit, jaké to je sestavovat, lepit a řezat knihy tak, aby bylo výsledkem zajímavé dílo.

Všechny umělecké skulptury budou nakonec trvale vystavené v prostorách Chomutovské knihovny. Výtvarné sympozium tohoto druhu pořádá poprvé.

Tubus z knih

Nejslavnější český artefakt z knih má ve své dvoraně od roku 1998 Městská knihovna v Praze. Říkají mu Sloup vědění nebo Idiom a autorem je světově známý slovenský umělec Matěj Krén.

Dvoumetrový tubus se dostal i do průvodce Lonely Planet a na obálku vědeckého časopisu Science.